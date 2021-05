Hudeček žádá za opencard odškodné 7,6 milionu, Vorlíčková 12,5 milionu Kč

Praha - Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) žádá po státu odškodné 7,6 milionu korun za své nezákonné trestní stíhání v kauze karty opencard. Ještě vyšší částky - přes 12,5 milionu - se žalobou domáhá bývalá radní Eva Vorlíčková (TOP 09). ČTK to zjistila z justiční databáze. Hudeček výši částky nekomentoval, Vorlíčková se k ní rovněž nevyjádřila. Jejich nároky bude posuzovat Obvodní soud pro Prahu 2, termíny jednání zatím nestanovil.

Hudeček i Vorlíčková čelili od roku 2013 stíhání za to, že společně s ostatními radními o rok dříve údajně neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard, kterou pražský magistrát oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění. Senát soudce Alexandera Sotoláře je dvakrát uznal vinnými, Sotolář následně čelil kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení. Až před rokem a po výměně soudce nakonec soudy obžalované osvobodily.

Hudeček ČTK potvrdil, že se kvůli odškodnému obrátil na soud. „Poté, co jsme dostali vrácené nějaké náklady za právníky, jsem podal žalobu na materiální i nemateriální újmu,“ napsal bez dalších podrobností. Soudní spor se státem avizoval už letos v březnu, kdy se mu ministerstvo spravedlnosti omluvilo na svém webu za újmu na osobnostních právech. V té době uváděl, že se chce domáhat více než milionového odškodnění, protože ministerstvo mu "vrátilo určitou část nákladů za právníky plus doslova drobné desetitisíce jako náhradu škody". "Takže v součtu jsem na nule a odškodnění jsem nedostal žádné," řekl tehdy.

Také Vorlíčková, která minulý týden v souvislosti s kauzou opencard převzala cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci, dnes v reakci pro ČTK zkritizovala, jakým způsobem se s ní ministerstvo spravedlnosti vypořádalo. "Celý proces mě stál cca 1,9 milionu,“ napsala a zmínila náklady na právníky i na znalecké posudky. "Ministerstvo mi vyplatilo cca 1,1 milionu. Což je pro mě nepřijatelné, pro mě jsou 800.000 Kč dva roky práce,“ podotkla. Postup soudce Sotoláře i původní dozorující státní zástupkyně Dagmar Máchové označila za zvěrstvo.

Protikorupční fond Vorlíčkovou ocenil mimo jiné za to, že na základě jejích informací bylo odhaleno manipulování soudce Sotoláře s protokoly z hlavního líčení. Přepisoval je tak, že jejich písemná podoba se lišila od původních zvukových záznamů z jednání. Státní zástupkyně Máchová nyní v jiném případu čelí obžalobě z vynášení informací z trestních řízení a je postavená mimo službu.

Ministerstvo v případech nezákonného stíhání výši přiznaného odškodného nespecifikuje ani blíže nekomentuje, protože informaci pokládá za citlivý údaj. Ohledně Hudečka pouze v březnu uvedlo, že vedle náhrady nákladů vynaložených na obhajobu žádal také satisfakci jak za samotné trestní stíhání, tak i za jeho nepřiměřenou délku.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s firmou Haguess poté, co jim to doporučila hodnoticí komise. U soudu poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.