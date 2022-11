Hudebník Jan Spálený oslaví 80. narozeniny křtem nového alba Perseidy

Praha - Hudebník Jan Spálený oslaví 4. prosince své 80. narozeniny. V ten samý den v pražském klubu Jazz Dock pokřtí své nové album s názvem Perseidy. Pokud mu to zdravotní stav dovolí, plánuje natáčet další písně. Stáří může být pro umělce velký motor, řekl skladatel, zpěvák a multinstrumentalista Spálený v rozhovoru s ČTK.

Své jubileum neplánuje bratr známého popového zpěváka Petra Spáleného příliš spojovat s koncertem v Jazz Docku. "Na mých narozeninách není co slavit, bude to koncert pro radost. Desku chceme pokřtít, ale bude to takové neoficiální," uvedl. "Když vám to stav ducha i těla dovolí, tak proč nepokračovat v umělecké činnosti i v pozdějším věku," míní.

O vystoupení Spáleného a jeho skupiny ASPM (Amatérské sdružení profesionálních muzikantů) je stále zájem. Nedávno se představil na festivalu Blues Alive v Šumperku, kde mu hudební kolegové připravili koncertní poctu přezpíváním jeho písní. "Byl to úžasný zážitek, hlediště bylo nabité vstřícnými lidmi," pochvaloval si Spálený.

Nyní vyšla u dvou různých firem alba Jana Spáleného Asi v tom bude nějakej háček a Perseidy, která od sebe dělí 37 let. Deska z roku 1985 Asi v tom bude nějakej háček je v jeho diskografii vedená jako sólová, tedy bez kapely ASPM. Vedle Spáleného na ní hrají tuzemské hudební legendy Petr Kalandra (harmonika, zpěv), Michal Pavlíček (kytary), Jiří Veselý (baskytara, akordeon) a Jiří Hrubeš (bicí, perkuse). Obsahuje dvě cover verze, zbytek hudby napsal Spálený s texty Pavla Vrby, Petra Kalandry, Zdeňka Rytíře i svými vlastními.

"Byla to superkapela, vybral jsem si v té době nejlepší možné hráče. Bubeník Hrubeš emigroval, takže ho z obalu vystřihli, a teď to vychází tak, jak mělo. Dnes mám kapelu možná ještě lepší, ale pro lidi jsou kytary bližší než dechové nástroje, u mě je to naopak," řekl Spálený.

Vydal také studiovou novinku Perseidy, na které je tradičně výhradním autorem skladeb. Velmi pestrý je výběr textařů. Stále činorodý muzikant zhudebnil dosud nevyužité verše zesnulého básníka Vrby, zkušených Jiřího Žáčka, Barbory Ježkové a Ladislava Vondráka i textařských neprofesionálů Michaely Vlčkové, Jaroslava Kratěny a manželů Svobodových.

"Všichni autoři textů mají nějaké literární zázemí, jenom manželé Svobodovi, kteří napsali slova k písni Poslední flám, jsou moji vděční posluchači z Pelhřimova. Nabídli mi text tak poctivě a bezelstně napsaný, že jsem ho musel nazpívat," řekl Spálený.

Jan Spálený vystudoval Pražskou konzervatoř jako tubista a od roku 1984 hrál se skupinou ASPM, kterou založil spolu s Petrem Kalandrou. V Českém rozhlasem pracoval jako hudební dramaturg a moderátor. Spáleného skupina ASPM se pohybuje na pomezí žánrů blues, jazz a folk. Nyní hraje ve složení Michal Gera (trubka, křídlovka), Radek Krampl (vibrafon, marimba), Filip Spálený (kontrabasová tuba, basová kytara, kytara) a Filip Jeníček (bicí nástroje, tabla).