Praha - Světově proslulý skladatel, zpěvák, kytarista a producent českého původu Ivan Král minulý týden vydal nové album Colors, ale už připravuje další skladby. V nahrávacím studiu nedaleko svého domu v Michiganu plánuje sedmdesátiletý hudebník natočit další písně, ke kterým mu texty píše jeho životní partnerka a manažerka Cindy Hudsonová. Král to řekl v rozhovoru s ČTK. Nové písně zahraje na turné, které dnes s doprovodnou skupinou zahájí v pražském Lucerna Music Baru.

"Zazní určitě staré věci, které jsem napsal s Iggym (Popem) nebo Patty Smithovou, ale představím obecenstvu asi třetinu nové desky. Uvidíme, jak to bude fungovat," řekl Král.

Po Praze zahraje Král v Brně, Ostravě, Bystré v Orlických horách, Žďáru nad Sázavou, Olomouci a turné zakončí ve Vysokém Mýtě. Na koncertech zazní i Králův hit Dancing Barefoot, který se dočkal sedmdesáti předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

Album Colors si stejně jako před čtyřmi roky Always natočil Král sám. "Náhodou jsme našel studio v Michiganu asi půl hodiny od našeho domu, kde nahrávali Led Zeppelin, The Who, Eminem a podobně. Majitel Chuck Alkazian byl velmi vstřícný, padli jsme si do noty. Album jsme udělali ve třech lidech, žádný tlak firmy, klídek... Během tří dnů bylo hotovo. Alkazian se ukázal být i profesionálním bubeníkem, těším se na další spolupráci, máme s Cindy spoustu písniček," uvedl.

Všechny písně napsal a produkoval Král. Výjimkou jsou Day by Day, na které spolupracoval s Douglasem Bankerem, a How Do You Know, kterou napsal s Honzou Ponocným. Album otevírá skladba Lazy Girl, která byla inspirována Rolling Stones. "Je to pocta úžasným Stounům. Škoda, že jsem neviděl jejich pražský koncert, prý to bylo skvělé. Zaplať pánbů za ně," řekl.

Uznávaný multiinstrumentalista v USA vystupuje zřídka. "Už jsem ty kluby všechny projezdil a koncertování spojené se starostí, aby se prodalo dost vstupenek, mě tolik neláká," podotkl.

V 90. letech se začal vracet do Česka a stal se vyhledávaným producentem, spolupracoval mimo jiné s Lucií, Garáží, Mňágou a Žďorp nebo Jiřím Suchým. "Ptal jsem se Lucie, jestli na novou desku nepotřebujou producenta. To nevyšlo, ale požádali mě o písničku, tak jsem jich pár poslal a jednu si vybrali. Takže by se měla na jejich albu objevit," dodal Král.

Rodákovi z Prahy se jako jednomu z mála Čechů podařilo prosadit na světové hudební scéně. Už v 70. letech nastoupil do legendární Patti Smith Group a slavné zpěvačce napsal několik hitů.