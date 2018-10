Praha - Hudebník David Koller vyzval před komunálními volbami v kampani s názvem Třídím odpad k účasti ve volbách a k nalezení vhodných kandidátů. Voliče nabádá k třídění "politického odpadu", zprofanovaných politiků, jejichž jednání je podle něho v rozporu s hodnotami demokracie a právního státu. Projekt vznikl ve spolupráci s představiteli občanských iniciativ, které se dlouhodobě věnují zejména pražským korupčním kauzám. Není součástí kampaně žádné politické strany, informoval ČTK za organizátory Roman Helcl.

Cílem projektu je informovat veřejnost o důležitosti komunálních voleb. Za tímto účelem vznikly webové stránky, jejichž prostřednictvím se volič mimo jiné dozví, jakým způsobem může v komunálních volbách uplatnit svůj hlas.

"Odpad, který je třeba vytřídit, představují kandidáti, kteří by vůbec neměli na kandidátních listinách být. Navzdory tomu tito kandidáti převažují, a to napříč stranami a hnutími. Své pozice si pevně drží osoby prosazující vlastní zájmy, namočené do nejrůznějších kauz, bývalí a současní komunisté, lidé podléhající ruskému či čínskému vlivu, loutky kmotrů, přidávají se extrémisté a v neposlední řadě velká dávka populistů. Silné zastoupení politického odpadu je s každými dalšími volbami potvrzováno a dochází tak k propadu politické kultury až k samému dnu, dochází k vytrácení demokratických hodnot," uvedl Koller, který se dlouhodobě veřejně angažuje.

K výzvě Třídím odpad se připojili také jeho hudební kolegové Vladimir 517 a Barbora Poláková.

Koller již před lety se skupinou Lucie podpořil například akci Děkujeme, odejděte a v roce 2003 vystoupil na akci S komunisty se nemluví. V roce 2013 spolu s Lucií a dalšími tuzemskými muzikanty upozornil na rostoucí vliv komunistů na tuzemskou politiku na akci s názvem Nikagdá nězabuděm, která se uskutečnila na Staroměstském náměstí v Praze. K politické situace v Česku se Koller vyjádřil i v roce 2012, kdy se obul do všech politiků. V duetu Sami se zpěvačkou a herečkou Polákovou zpívali: "Rozkrádaj naši zemi, můžem si za to sami...".