Hudebník Bob Dylan čelí obvinění ze zneužívání 12leté dívky v roce 1965

New York - Americký hudebník a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan čelí obvinění ze sexuálního zneužívání 12leté dívky, ke kterému údajně došlo v dubnu a květnu 1965. Žalobu na Dylana u soudu v New Yorku podala žena, která tvrdí, že ji hudebník šest týdnů podával drogy a alkohol a opakovaně ji sexuálně zneužil. Žalující strana vystupuje pod iniciálami J. C., napsal list The Guardian.

Dylanovi, vlastním jménem Robertu Allenu Zimmermanovi, bylo v době údajných skutků 24 let. Žena uvádí, že Bob Dylan "zneužil své postavení hudebníka tím, že se staral o J. C., aby získal její důvěru a kontrolu nad ní v rámci svého plánu sexuálně ji obtěžovat a zneužívat," cituje žalobu list. Podle žaloby jí měl Dylan vyhrožovat fyzickým násilím a způsobit jí doživotní obavy a psychologické obtíže.

Hudebníkům mluvčí veškerá obvinění odmítl a uvedl, že "56 let staré obvinění je nepravdivé a budeme proti němu bojovat".

Do neděle ve státě New York platil speciální zákon, který umožnil dospělým lidem, kteří se v dětství staly obětí sexuálního násilí, aby tyto skutky nahlásily a jejich pachatelé budou vyšetřováni bez ohledu na to, kdy byl čin údajně spáchán. Žaloba JC proti Dylanovi tak bylo podána v poslední možný pracovní den.