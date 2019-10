Hudebník a zpěvák Luboš Pospíšil vydává své první živé album

Praha - Devětašedesátiletý zpěvák a skladatel Luboš Pospíšil po více než čtyřiceti letech své hudební kariéry vydává své první koncertní album. Nahrávku s názvem LIVE!!! Ostrava natočil se svou kapelou 5P při dvou koncertech v ostravském klubu Parník. V případě novinky, kterou pokřtí 16. října v pražském Paláci Akropolis, považuje za důležité to, že desku jako živý koncert si jeho fanoušci sami vyžádali. Tím bylo rozhodnutí vydal nahrávku snazší. Pospíšil to řekl v rozhovoru pro ČTK.

"O živáku jsem nikdy moc nepřemýšlel, protože vždycky uzrál čas na studiovou desku. Chodilo to tak po třech nebo čtyřech letech a teď je situace taková, že s touto sestavou nemám materiál, který bych nutně potřeboval natočit. Tak jsem si řekl, že z mého pohledu je prostor pro živý koncert," uvedl člen Beatové síně slávy Pospíšil, který živou nahrávku považuje za jakýsi bonus k výpravné retrospektivní kolekci 13 CD Route 66, vydané před třemi lety.

Album LIVE!!! Ostrava vzniklo ze dvou ostravských koncertů v roce 2016 a letos, absolvovaných ve stejném složení. Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart a o generaci mladší muzikanti - klávesista Ondřej Fencl, bubenice Pája Táboříková a baskytarista Martin Štec. "Nikdy bych nehrál v kapele s nájemnými "vrahy", kteří s posledním tónem začínají balit a pět minut po koncertě sedí v autě. 5P jsou jiní, jsou jako rodina - se vším, co k tomu patří. Včetně ponorek, včetně let euforických i problematických, ale nakonec pořád spolu, protože je to tak správně," prohlásil kapelník Fencl. "Každý jsme z jiného těsta, nikdo nejsme bez chyby, ale každý jsme originál. A to, co nás spojuje, je Luboš, jeho hlas, jeho písničky," doplnil.

Album nabízí především známé Pospíšilovy písně jako Kampa, Kniha míjení, Můžem si za to oba nebo Kráska v nesnázích. "Na koncertu musí být věci, které lidé zásadně očekávají, ale potom je tam druhá část, kdy se kapela může realizovat na méně známých věcech," uvedl Pospíšil.

Živá nahrávka je částečně dodělaná ve studiu. "Luboš nemusel na svém zpěvu opravovat nic, my ostatní občas ano," podotkl Fencl.

Pospíšil působí na oficiální hudební scéně od roku 1971, kdy se stal členem souboru C & K Vocal. Předtím hrál v různých beatových kapelách. Později odešel na sólovou dráhu. Jeho prvním sólovým počinem byl v roce 1981 singl Kráska v nesnázích. Na svém debutovém albu Tenhle vítr jsem měl rád spolupracoval s hudebním skladatelem Otakarem Petřinou a textařem Ladislavem Kantorem. Pospíšil působil také jako zpěvák v jedné ze sestav skupiny Blue Effect a spolupracoval se skupinou Biograf. "Už necítím něco jako povinnost vydávat nové písničky. Pokud něco budu dělat dál, jako že bych chtěl, bude to možná něco lehce experimentálního a možná se sestavou, kterou nikdo nečeká," dodal Pospíšil.