Hudebník a komik Vojtaano představil koncertní klip, chystá desku a turné

Praha - Hudebník, herec a stand-up komik Vojtěch Záveský, který vystupuje jako písničkář pod uměleckým jménem Vojtaano, vydá na začátku října třetí sólové album. Nahrávku s názvem Na trojku doprovází videoklip k písni Velký pán se záběry z letošního festivalu Mighty Sounds. Turné k albu zahájí Vojtaano v pátek 13. října v příbramském klubu Junior, křest se uskuteční ve středu 1. listopadu na koncertu v pražském klubu Futurum. Na turné zazní většina písní z nového alba. Záveský to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Posluchači mě uvidí především samotného s kytarou a samozřejmě budu hrát i všechny své osvědčené staré hity. Vždy se zeptám, zda je něco, co jsem nezahrál a co by chtěli lidé slyšet. Zahraju jakoukoliv starší pecku," slíbil Vojtaano.

Koncertní videoklip k písni Velkej pán považuje čtyřicetiletý umělec za určité shrnutí své hudební kariéry a ukázku svého živého vystupování. Vojtaano má podle svých slov živé vystupování na muzice nejraději a neuznává přednatočené hudební podklady.

"Vnímám ten směr, kdy čím dál víc kapel hraje z pásu, má puštěný nějaký základ ze studia a slyšíme třeba nástroje, které kapela zrovna nemá na jevišti. Jdu trochu proti proudu, na folku se mi vždycky líbilo, že tam nic z toho není potřeba. Považuju se za alternativního umělce, kterému nedělá problémy při koncertu přiznat, že něco zahrál blbě. Není to na vyprodanou O2 arenu, ale snad se vždycky najdou lidi, kteří přijdou na koncert, kde uslyší, jak se občas přehmátnu nebo pokazím text," uvedl.

Vojtaano před časem nahrál skladbu Lavina pro internetový seriál z fotbalového prostředí Vyšehrad a poté přidal Derby Song, kde s hercem Jakubem Štáfkem glosoval největší pražské fotbalové derby. Podílel se i na divácky úspěšném snímku Vyšehrad: Fylm, pro který složil několik písní a scénickou hudbu. "Docela jsem si ohmatal jak se dělá filmová hudba. Některé věci jsem vyloženě dělal poprvé, učil jsem se pracovat s programem a tak. Vyloženě se těším, až budu mít další podobný úkol, třeba do divadelního představení," podotkl Vojtaano.

Vystudovaný herec Záveský se objevil mimo jiné v epizodních rolích v seriálech Ulice, Helena, Kriminálka Anděl či Případy 1. oddělení. První výraznější role ztvárnil v sitcomu PanMáma a komediálním seriálu Vinaři. V celovečerním filmu se poprvé objevil roku 2015. Šlo o menší role ve dvou snímcích, v Rodinném filmu a v komedii Andílek na nervy.

"Herectví šlo teď na vedlejší kolej a trošku se obávám, že možná už nebude žádný velký návrat. Začal jsem odmítat věci, které mi nepřišly úplně zajímavé a byl jsem na rovinu varován, že se může stát, že z toho vypadnu. A opravdu mi castingové agentury přestaly volat a já jsem zjistil, že mi to nevadí. Myslím, že v budoucnu by mě nějaká hezká role ještě mohla čekat, ale už o tom přemýšlím čím dál míň," dodal umělec.