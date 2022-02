Hudebníci vyrážejí na jarní turné, chystají křty desek a vydávají klipy

Ilustrační foto - V Trutnově začal ve čtvrtek 14. srpna Trutnoff Open Air Festival, který potrvá do 17. srpna. V programu prvního večera vystoupil zpěvák Michal Prokop se skupinou Framus Five, na snímku je houslista Jan Hrubý.

Ilustrační foto - V Trutnově začal ve čtvrtek 14. srpna Trutnoff Open Air Festival, který potrvá do 17. srpna. V programu prvního večera vystoupil zpěvák Michal Prokop se skupinou Framus Five, na snímku je houslista Jan Hrubý. ČTK/Vostárek Josef

Praha - Zástupci populární hudby různých žánrů vyrážejí na jarní turné, chystají křty nových desek a vydávají klipy. Muzikanti zatím vzhledem k protipandemickým opatřením počítají s vystoupeními v menších klubech. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Na kulturní a jiné akce může nyní maximálně 1000 sedících lidí. Opatření pro kulturní akce by se podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) neměla zpřísňovat.

Na turné v akustické sestavě se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem, hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym a hostujícím perkusistou Michalem Hnátkem vyjel průkopník tuzemských bigbítových houslí Jan Hrubý. Turné nazvané Kouzlo okamžiku 2022 vyvrcholí jarním pražským křtem stejnojmeného alba, jehož kmotrem se 6. dubna v prostorách Písecké brány na Hradčanech stane Michal Prokop. "K aktuálnímu turné paradoxně dopomohla vládní opatření, za nichž ty větší party moc nehrají, naopak naše koncerty pro zhruba 100 lidí nejsou problematické a pořadatelé na ně slyší," uvedl Fencl.

Crossoverová kapela Insania vyráží na turné s novým albem GRRRotesky. Jarní část má 13 zastávek. Novinku pokřtí 26. února v brněnském klubu Fléda a 5. března v pražském Rock Café. Album vznikalo během posledních dvou let v návaznosti na tvorbu z předchozí desky Na počátku byl spam. "Všichni věříme, že covid mele z posledního a kluby budou plné, protože už cítíme sociální deficit," uvedl frontman Insanie Petr "Poly" Pálenský.

Skupina Wohnout pokračuje v natáčení videoklipů ve vlastní režii. Dobu karantény využil její kytarista Honza Homola pro tvorbu nového klipu k písni Člověk. "Přišla mi karanténa zrovna do vánočních svátků a já věděl, že ty dva týdny doma musím nějak zúročit. O tom, že to bude klip pro kapelu, jsem nemusel dlouho přemýšlet. Dceři jsem zrovna z internetu objednával na tvoření polystyrenovou hlavu, a tak jsem objednal i dvě sobě. No a syn si zhotovil takovou srandovní loutku z prkýnek, takže mne děti inspirovaly k jisté vizi," vysvětlil vznik nápadu Honza Homola, který studoval na umělecko-průmyslové škole loutkářské umění. Kapela Wohnout plánuje začátkem března pokračovat v turné k poslednímu albu HUH!, které vydala v loňském roce. První zastávkou budou 4. března Vratislavice nad Nisou.

Po osmi letech od vydání alba Šero, oceněného hudební cenou Anděl i Apollo, se Bratři Orffové připomínají před chystanou jarní a letní koncertní šňůrou dosud nevydanou skladbou Píseň pro Stefanii Sauer. Formace se rozhodla pojmout nahrávku komorně. Ke skladbě vznikl i videoklip, za kterým stojí členové kapely i tatérka a kreslířka Nella Vilímková. "Vrátili jsme se skoro o 30 let zpátky, kdy tato píseň vznikla a znovu jsme ji natočili v jednoduchém aranžmá hlasu jen s doprovodem mladého šikovného krnovského klavíristy Matěje Černého," sdělil zpěvák a kytarista Ivan Gajdoš. Nejbližší koncert Bratří Orffů se uskuteční 28. dubna v brněnském Kabinetu Múz.