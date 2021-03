Hudebníci ve svých nových klipech vyjádřili pocity z lockdownu

Praha - Hudební skupiny Bratři, Slza a Rybičky 48, každá po svém, ztvárnily v nových písních doprovázených videoklipy své pocity z lockdownu. Elektronické duo Bratři v skladbě Running nabízí obraz útěku z pandemického chaosu. Záměrem klipu s názvem Bouře od kapely Slza bylo vystihnout stav samoty a sklíčení. Pozitivně smýšlející kapela Rybičky 48 připravila Svatební hymnu pro dobu, až se podle jejich slov "svět dostane do normálu". ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Pro svůj singl Bratři, dvojčata Ondřej a Jiří Veselý, vybrali skladbu s vokálem. Skladbu Running odlišuje od předchozích singlů Bratrů Signal a Rise místo jejího vzniku. "V průběhu podzimního lockdownu jsme se přemístili do malé chaty obklopené lesy a čistou přírodou, kde jsme přes týden mohli v klidu pracovat a trochu uniknout před stereotypy velkoměsta. Tady vznikly první motivy a myslím, že ty lesy a čistá příroda jsou v Running cítit," sdělil Ondřej Veselý. "Přidávali jsme zároveň i naději a pozitivní náladu. Ale určitě nás v tvorbě nyní ovlivňuje i současná pandemie, a tohle je přesně výsledek současné situace. Únik, lockdownová krize i naděje," dodal.

Kapela Slza představila novinku s názvem Bouře. Oba hudebníci Petr Lexa a Lukáš Bundil v ní nechávají svým pocitům a emocím volný průběh. Záměrem režiséra klipu Matěje Říhy bylo vystihnout pocit samoty a sklíčení. Text napsal zpěvák Lexa ve spolupráci s hudebníkem a divadelníkem Jiřím Krhutem. "Minulý rok na podzim jsem poprvé zažil takový zvláštní emoční stav. Jako bych v jednu chvíli vnímal ty nejsilnější obavy a strach z něčeho, co vlastně není. Klepal jsem se, tlouklo mi srdce a zevnitř mě svírala fyzická bolest. Je to zvláštní pocit beznaděje a člověk neví, jestli to zmizí za pár minut, hodin nebo dní. Stalo se to zrovna v době, kdy jsem měl na stole rozpracovaný text, který měl být zpočátku o něčem úplně jiném, ale všechno se to tak nějak sešlo, že jsem ten původní text zahodil a napsal úplně nový, ve kterém jsem popsal právě tu vnitřní bouři," podotkl Lexa.

Kapela Rybičky 48 se snaží vnést do nouzového stavu pozitivní atmosféru novou písní a videoklipem Svatební hymna. "Věříme, že se lidi u tohoto klipu pobaví, což je ostatně jedna z hlavních věcí, proč děláme muziku. Pevně věříme, že až se svět dostane do normálu, tak tenhle song nebude chybět na žádné svatbě," konstatoval frontman kapely Kuba Ryba. Nápad na energickou píseň vznikl na jeho vlastní svatbě. "Chyběla mi nějaká novější písnička s tématem svatby, když pominu pěknou, ale desítky let starou píseň Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap," vysvětlil Ryba. Svatební hymna podle něj zrcadlí vývoj kapely. "Rosteme, zrajeme a pozvolna vedle našich krásných žen dospíváme, a tak se nás víc týká i téma svateb, nových přírůstků, a o to víc si dokážeme užívat obyčejně krásných věcí," uvedl Ryba. "V posledních pěti letech se tři ze čtyř členů kapely oženili a většina přátel už ve svazku manželském je, nebo do něj míří," dodal.