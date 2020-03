Hudebníci ruší nebo přesouvají koncerty a obávají se ztrát

Praha - Epidemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření dopadla také na svět klasické i populární hudby. Zrušené koncerty znamenají nejistou budoucnost a finanční ztráty. Problémy se netýkají pouze muzikantů, ale také osvětlovačů, zvukařů, technické pomoci, produkčních zaměstnanců, šatnářů a dalších profesí potřebných k zajištění produkce. Hudebníci přesouvají svá jarní vystoupení na pozdější termíny.

"Z koncertů, na kterých spolupracuji, jsem se naštěstí zatím nesetkala s jediným případem, kdy by se vystoupení daného umělce zrušilo bez náhrady. Je v zájmu všech, aby se koncerty uskutečnily, a proto se všechny managementy účinkujících a pořadatelé usilovně snaží najít alternativní termín. Koncerty se přesouvají většinou na podzim," sdělila ČTK Zdena Selingerová, která zajišťuje propagace kulturních akcí.

Například skupina Harlej zahájila 7. března v Pardubicích dlouho připravované turné. Ještě v pondělí absolvovala sérii propagačních rozhovorů v rádiích na Moravě a druhý den musela zbytek turné zrušit. "Nevíme, kdy se koncerty spustí. Momentálně je to spíše na naší agentuře, která řeší jejich přehazování a hledání nových termínů. Je tady určitá nejistota a problémy i pro lidi, kteří jsou navázaní na Harlej, což se týká například našich techniků. Ale o materiální věci teď nejde. Hlavně aby to všichni lidé ve zdraví přečkali," řekl ČTK kytarista Tonda Rauer.

Problémem je, že mnoho kapel v lednu a v únoru nehraje, funguje na finanční rezervy a připravuje se na jarní turné a letní festivaly. "Lidi to bez umění chvilku zvládnou, ale umělci bez lidí to pocítí velice tvrdě. Vše záleží na tom, jak dlouho bude opatření trvat. Zatím rušíme klubové koncerty a překládáme je na podzim. Jestli to ale přeleze do léta, bude to moc špatný," uvedl v anketě serveru iReport Rudolf Brančovský ze skupiny Poletíme?

"Ano, pro muzikanty je tato nucená pauza hodně nepříjemná, pokud je jejich příjem z části závislý na živým hraní, pak to je dost nešťastné," souhlasil Kryštof Michal z kapely Portless. "Musíme doufat, ze koronavirus s létem ustoupí. V opačném případě to začne být pro některé vážné," dodal.

Na pomoc vznikla platforma Intermesos zajišťující volné pracovníky a prostředky zábavního průmyslu pro vytížení kapacit v ostatních sektorech. Databáze registruje různé dovednosti a možnosti, jakými registrovaný disponuje: typy řidičského oprávnění, oprávnění manipulace s různými stroji, typ vozidla k dispozici, vybavenost cizími jazyky a podobně.

Česká filharmonie zrušila všechny koncerty a edukační programy až do 29. dubna. Program jubilejní 125. sezony bude zveřejněn podle původního plánu 26. března. "Od minulého týdne zaznamenáváme mimořádně velkou vlnu solidarity projevovanou zprávami od abonentů i držitelů jednotlivých vstupenek, že peníze za zrušené koncerty zpět nechtějí a věnují je na filharmonii, která se vlivem nastalé situace dostane do milionových finančních ztrát. Nezbývá než říct, že si toho velmi vážím a upřímně děkuji jménem svým i celého orchestru," uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Pokud bude zákaz platit i v druhé části roku, mohl by znamenat zásadní ztrátu pro největšího světového pořadatele koncertů, společnost Live Nation. Většina jejích akcí se má uskutečnit během června a července. Jsou mezi nimi vystoupení zahraničních hvězd jako Whitesnake, Europe, Guns N'Roses, Aerosmith, Alicia Keys, Kiss, Sting či Iron Maiden i červencový festival Prague Rocks s účatí Lucie, No Name, Lake Malawi a My Chemical Romance. Společnost již musela odložit koncert kanadské zpěvačky Avril Lavigneové, který se měl konat 23. března v pražské Tipsport Areně.