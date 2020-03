Hudebníci reagují na současnou situaci i pozitivními klipy

Praha - Raper Marpo, zpěvák a skladatel Michal Hrůza nebo Jana Kirschner s Vojtěchem Dykem reagují na současnou situaci pozitivně laděnými klipy. Například zpověď skupiny kolem Marpa v klipu Nejsi sám upozorňuje nejen na šikanu, ale i na aktuální dění kolem nás. Michal Hrůza v písni a klipu Světlo do tmy vyzývá posluchače, aby pečovali o své vztahy, sebe samé a nezapomínali na světlo. Vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru dostal přesah také text společné písně a klipu Kirschner a Dyka Na okamih.

"V posledních dnech mám pocit, že lidé zoufale potřebují slyšet něco pozitivního, alespoň kousek dobré zprávy. Doufám, že se nám to podařilo a toto bude ta dobrá zpráva i pro všechny muzikanty, kteří, podobně jako mnozí jiní umělci, jsou závislí od živých vystoupení a koncertů a netuší, co s nimi bude. Musíme ale spojit síly a tvořit," uvedla Kirschner.

Píseň Na okamih je dialog dvou lidí, kteří sice touží po vzájemné blízkosti, ale z mnoha důvodů se jim to ne vždy daří. Videoklip zrežíroval Juraj Johanides. Důležitou součástí videoklipu je rozkvetlá kytice, která postupně ztrácí svoji krásu a odkvétá. "Netušíc co nás čeká, jsme spolu nahráli písničku plnou nostalgie, ale i naděje, která jakoby patřila právě do těchto dní a týdnů," sdělila Kirschner.

"To je přesně co teď všichni potřebujeme, zbavit se své ješitnosti a pokusit se v sobě najít lásku," komentoval na internetu skladbu Na okamih Jan Řehák.

Videoklip Nejsi sám, jehož režie se ujal Vasilij Rusyn, Marpo a kapela TroubleGang původně věnovali všem, kdo se někdy stali obětí šikany. Tématem však poukazuje i na aktuální situaci. "Myslete na to, že nikdy na to nejsme sami. Vlastně i teď při tom všem je hezké, že máme víc času na rodiny, a tak trochu rozvinout sami sebe," podotkl Marpo. "I když máš pocit že jsi na všechno sám, stačí zvednout hlavu a rozhlédnout se kolem sebe, nikdy to není tak zlý jak to vypadá," dodal.

Atmosféru těchto dnů přirovnává zpěvák a textař Michal Hrůza ke tmě, do které by rád vnesl skladbou Světlo do tmy i stejnojmenným albem. O vizuální podobu titulní skladby se postaral režisér Vojtěch Buchta. "Někdy jsme obklopeni chmurnou tmou, a proto je dobré občas tmu rozbít světlem," prohlásil Hrůza.

Klipy k aktuální situaci nabízejí i další hudebníci. Například skupina Mirai nabádá k zodpovědnosti videoklipem Dej si roušku, Xindl X v klipu Roušky kritizuje vládu a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO).