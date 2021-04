Hudebníci a herci nahráli píseň a klip k devadesátinám Bohdalové

Praha - Hudebníci a herci Vojta Kotek, Jakub Prachař, Ondřej Brzobohatý a Václav Noid Bárta nazpívali píseň Vystřelená k devadesátinám Jiřiny Bohdalové. Za doprovodu Maxibandu Jana Maxiána píseň zazní v předvečer hereččina životního jubilea 2. května v pořadu televize Prima Máme rádi Jiřinku. Ke skladbě Vystřelená vznikl i videoklip, ve kterém si zahrál také moderátor Libor Bouček. Premiéru na youtube bude mít 3. května. ČTK dnes o tom za TV Prima informovala Kateřina Kotalová.

"Píseň vznikla tak, že se mě Jiřina před rokem zeptala, jestli jí složím písničku k devadesátinám. A já jsem na to zapomněl. A pak mi volal Kuba (Prachař), že má nápad udělat jí písničku do pořadu Máme rádi Jiřinku. Já jsem nápad uchopil, oslovil jsem Orchestr Gustava Broma a společně s Liborem (Boučkem) a Jakubem jsme dopsali text. Potřebovali jsme silný herecký projev, tak toho se ujal Vojta (Kotek),“ popsal vznik skladby Ondřej Brzobohatý.

V textu písně vzdávají autoři české herecké legendě hold. "Ta píseň popisuje realitu. A sice, že Země je naší Jiřince malá. Na Zemi ve svém oboru dokázala to, co žádná jiná, a proto by měla dobýt vesmír," podotkl spoluautor textu Bouček, pro nějž je účast v hudebním klipu premiérou. Zahrál si v něm, stejně jako jeho kolegové, kosmonauta.

"Já jsem si to natáčení fakt užil, dlouho jsem netrénoval, ale strašně se mi zlepšil zpěv. V takové sestavě se už asi nikdy nepotkáme, to by nikdo nezaplatil," konstatoval Prachař.

Píseň zazní v pořadu Máme rádi Jiřinku, který bude speciálem zábavního pořadu Máme rádi Česko. Tým v soutěži vytvořila Bohdalová spolu s žokejem Josefem Váňou, hercem Filipem Blažkem a kapitánem týmu Vojtou Kotkem. Znalosti o sobě samé změřila s týmem Jakuba Prachaře ve složení Táňa a Vojtěch Dykovi a Ondřej Brzobohatý.

Bohdalovou čeká u příležitosti jejího jubilea řada poct. Například Česká televize připravila v rámci projektu Měsíc s legendou množství pořadů a filmů. Mimo jiné 3. května uvede Bohdalovou v titulní roli komedie Paní plukovníková z Divadla Na Jezerce. Dále během května diváci uvidí například filmy Ucho nebo Hvězda zvaná pelyněk, povídku Krabička z cyklu Bakaláři, revuální pořad Televarieté, aktuální rozhovor s Karlem Šípem, zábavný pořad Dárkový koš pro Jiřinu a další.

"Vždycky jsem měla obavu, aby v jednu chvíli neběžely na všech televizích moje filmy jeden za druhým. A teď, jak se tak dívám, se ta moje obava naplňuje. No, devadesátka je asi opravdu zajímavé číslo, tak se s tím teď na pár dní musím smířit," konstatovala oblíbená herečka v rozhovoru s ČTK.