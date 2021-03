Hudební skupiny se v nových klipech obklopily mnoha hosty

Praha - Ve svých nových videoklipech se skupiny Čtvrt na smrt, From, Olympic a O5 Radeček obklopily mnoha herci i dalšími zástupci umělecké sféry. V protestsongu Pod střechou alternativní hudební formace Čtvrt na smrt například vystupuje kostymérka Evu Fialová. Herec Pavel Zedníček se objevil v novém videoklipu kapely From Minulost. V klipu skupiny Olympic Pálím tvář inspirovaném románem Obraz Doriana Graye hraje baletka Kristina Anna Gřešáková. O5 a Radeček přicházejí s projektem BRA3. V klipu k titulní písni se objevují známé osobnosti se svými blízkými.

Ve vizuálním debutu nefolkové kapely Čtvrt na smrt tvoří postavy v klipu Pod střechou k písni z jejich debutového alba Držím Ti pěsti rozmanitou společnost. Mimo jiné v něm vystupují herečka Vladimíra Havlíčková, zástupce slam poetry Anatol Svahilec, básník Tim Postovit, modelky Romana Chudá a Mona Nováková, kostymérka Eva Fialová, hudebníci Václav R. Duchek a Petr Jirsák i několik neherců. "Stejně jako text skladby, i video pracuje se symboly a je mnohoznačné. Herci měli v určitých scénách konkrétní zadání, jiné obrazy jsme ale nechali na jejich improvizaci a finální výsledek nás tak samotné mnohdy překvapil," uvedl kytarista, zpěvák a textař kapely Jan Vacík, který se ujal režie a scénáře.

Teplická kapela From vydala novou skladbu Minulost, ke které vznikl videoklip v hlavní roli s Pavlem Zedníčkem. Hlavním tématem je obraz dnešní doby a pohled do duše herce, který hraje pro prázdné sály. "Nechtěli jsme točit 'covid videoklip', ale spíš poukázat na vedlejší dopady dnešní doby a stavu, ve kterém se jako společnost nacházíme. Nešlo nám o finanční či materiální stránku, ale spíš o tu duševní. Co může s člověkem, jenž je celý život zvyklý na kontakt s divákem a zpětnou vazbu, udělat to, když se vlastně najednou stane nepotřebným. To může mít za následek situace, které by se v normální době nestaly," sdělil zpěvák Filip Kotek.

První klip kapely Olympic Pálím tvář k jejich novému albu Kaťata charakterizuje tajuplná atmosféra. "Klipy nám moc nejdou, ale tenhle je parádní," řekl frontman Petr Janda novinku inspirovanou románem Obraz Doriana Graye. "Splnil se mi další sen, když jsem mohl natočit videoklip jedné z kapel, která mě ovlivnila. Jsem sám muzikant a mám obrovský respekt vůči Olympicu a vůči Petrově osobě a bylo super, že mě vzal. Jsem poctěn, že se klip Petrovi líbí, a je to pro mne velké vyznamenání," podotkl režisér klipu Mejla Basel.

Kapela O5 a Radeček, představuje nový singl a klip s názvem BRA3. Tématem písně je bratrství, sesterství, vztahy v rodině, ale i mezi přáteli. Do videoklipu se zapojily známé osobnosti se svými sourozenci a dvojice, které k sobě profesně nebo přátelsky patří. Se svým bratrem se v klipu objeví zpěvačka Lucie Bílá, herec Jan Čenský, bratři Neckářové, Homolové nebo Timkovi z kapely No Name, Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, Lucie Borhyová s Reyem Korantengem, kamarádky Martina Pártlová, Veronika Arichteva a Nikol Štíbrová a mnoho dalších.

"Chceme rozvíjet a posilovat rodinné vztahy nejen na úrovni sourozenců, ale taky připomínat hodnotu přátelství. Je to pro nás hodně blízké téma, protože kapela je naše druhá rodina, vždyť spolu hrajeme už pětadvacet let. Díky kapele mám kromě Ondry další tři bráchy," uvedl zpěvák Tomáš Polák. V rámci akce BRA3 se O5 Radeček spojili s charitativní sbírkou Pomozte dětem.

jir jw