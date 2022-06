Hudební publicisté: Mezinárodní festival Pražské jaro se vrátil v plné síle

Praha - Mezinárodní festival Pražské jaro, který dnes večer v Obecním domě zakončí koncert Vídeňských filharmoniků, se po dvou ročnících ovlivněných pandemií koronaviru vrátil v plné síle. Podle hudebních publicistů, které oslovila ČTK, se letos festival ukázal ve vynikající formě. Vyzdvihují při tom dramaturgii, kterou měl na starosti Josef Třeštík. Některé koncerty měly menší návštěvnost, protože kulturní publikum v současnosti váhá s koupí vstupenek.

Pražské jaro se kvůli protipandemickým opatřením před dvěma lety uskutečnilo on-line, loni pak v omezeném rozsahu. "Všichni jsme se těšili, že to zase bude normální. To znamená ne v nějakých náhradních formátech, ale s koncerty, na které se chodí do sálů a bez roušek. Program byl připravený pěkně, v plné dramaturgické síle, tedy co hrát a koho pozvat, i v plné síle interpretační," řekl Petr Veber z portálu KlasikaPlus.

Alena Sojková z Týdeníku Rozhlas konstatovala, že festival se vrátil v plné síle a s vlastní tváří. "První ročník, který měl na starosti dramaturg Josef Třeštík, byl o zajímavých interpretech a programu, který měl vnitřní logiku. Slyšeli jsme orchestry, které v Praze léta nehrály nebo zde nehrály vůbec, jako například Les Si?cles Françoise-Xaviera Rotha," uvedla. Poukázala na trvalou podporu a pozornost věnovanou mladým interpretům. Jmenovala koncerty bývalých vítězů soutěže Pražského jara hobojisty Martina Daňka, jihokorejské flétnistky Jo Če-jon a souboru Arete String Quartet. "Velmi zajímavé koncerty přinesl také tradiční Debut Pražského jara," dodala.

Hudební publicista Jindřich Bálek sdělil, že Pražské jaro se ukázalo ve vynikající formě s důkladně promyšleným programem. "Přibylo dramaturgicky vyhraněnějších projektů, jako byly Vize a sny, a programu prospěla rezidence violoncellisty Gautiere Capuçona, jehož jedinečná trojice koncertů ve třech dnech se stala jedním z vrcholů festivalu v kategorii individuálních výkonů," uvedl Bálek. Velmi dobré podle něj bylo také trio na závěr Víkendu komorní hudby tvořené rakouským houslistou Emmanuelem Tjeknavorianem, německým violoncellistou Danielem Müllerem-Schottem a ruskou klavíristkou Annou Vinnickou.

Pražské jaro 12. května ve Smetanově síni Obecního domu otevřela tradiční Smetanova Má vlast v nastudování West-Eastern Divan Orchestra s dirigentem Thomasem Guggeisem. Ten u orchestru na poslední chvíli nahradil dirigenta Daniela Barenboima, který se omluvil ze zdravotních důvodů. "Nebyl to asi výkon srovnatelný s jinými světovými orchestry, ale West-Eastern Divan tady není od toho, aby jim co do nějaké výrazové bohatosti konkuroval. Skutečnost, že Izraelci a Arabové společně diskutovali o Smetanové Mé vlasti, když ji připravovali, je pro českou hudbu vlastně čest," uvedla hudební publicistka a editorka Mladé fronty Dnes Věra Drápelová.

Ocenila také belgický vokální soubor Vox Luminis a německý Freiburger Barockorchester. "Hudbu Bacha a Telemanna dokázali živě i vášnivě prodat," podotkla Drápelová. Také ji potěšil prostor, jaký v projektu Prague Offspring se souborem Klangforum Vídeň dostala na festivalu nová hudba.

Z pohledu zakladatelů portálu KlasikaPlus z programu vybočil orchestr s dobovými nástroji Les Si?cles. "Neuvěřitelně zahráli Césara Francka, autora pro nás téměř rehabilitovali. Také dirigent (Petr) Popelka s FOK potvrdil, že je naprostý hudební zjev," sdělila Veronika Paroulková.

Pražské jaro mezi 12. květnem a 3. červnem přineslo na čtyři desítky koncertů. Některé z nich nebyly oproti minulosti zcela vyprodané, pořadatelé jsou však spokojení. "Velice nás potěšil divácký zájem. Dva roky pandemie, na to bezprostředně navazující turbulentní geopolitická situace a s tím spojená ekonomická nejistota pochopitelně ovlivnily příjmy festivalu - celkové tržby z prodeje vstupenek byly přibližně o 25 procent nižší, než jsme predikovali. Věřím však, že tuto situaci ve spolupráci s našimi partnery a podporovateli zvládneme," uvedl ředitel festivalu Roman Bělor.

Na přibližně osmdesátimilionovém rozpočtu festivalu Pražské jaro se podílejí zejména ministerstvo kultury a město Praha. Přibližně 40 procent dostává festival od sponzorů, 20 procent tvoří příjmy z prodeje vstupenek a podpora od mecenášů sdružených v klubu Přátel Pražského jara.