Praha - Příjmy hudebního průmyslu v Česku loni meziročně vzrostly o osm procent na 902 milionů korun. Digitální prodej byl stejně jako o rok dřív vyšší než na fyzických nosičích, streamingovým službám přenášejícím hudbu přes internet příjmy stouply o 44 procent. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI).

"Po dlouhých letech fatálního propadu trhu v důsledku nelegálního on-line obchodu s hudbou a několikaletém období stagnace zažívá hudební průmysl již druhým rokem růst trhu," uvedla IFPI.

Prodej fyzických nosičů se loni snížil o 11 procent po růstu o čtyři procenta v roce 2017. "Prodeje nosičů CD poklesly o 23 procent, poměrně velký nárůst o 22 procent zaznamenaly módní vinylové nosiče, což však v absolutních částkách nemůže zhojit propad prodeje tradičních CD," napsala federace.

Digitální prodej loni činil 61 procent z celku, podle federace ovládl hudební trh napříč žánry. Převažoval už v roce 2017, tehdy se ale na prodeji podílel 51 procenty. IFPI poukázala na to, že v posledních letech se přesunul zájem posluchačů od stahování k poslechu přes internet. Důvodem je podle ní také to, že v Česku jsou několik let dostupné velké streamingové služby jako Spotify, Apple Music, Deezer nebo Google Play.

Příjmy ze stahování hudby tak loni nadále klesaly a představovaly už jen sedm procent z digitálních prodejů. Naproti tomu loňský růst příjmů ze streamingu o 44 procent na 280 milionů korun následoval po předloňském zvýšení o polovinu. Počet platících uživatelů streamingových služeb v loňském roce v Česku stoupl o 58 procent na 492.000. "Přírůstek cca 180.000 (uživatelů streamingu) jen za rok 2018 ukazuje obrovskou dynamiku, kterou jsme zatím mohli vidět jen u vyspělých západních trhů," uvedla IFPI.

Vedoucí pozici na českém hudebním trhu obhájilo podle údajů federace vydavatelství Universal Music. Na druhém místě skončila firma Warner Music, třetí příčku zaujímá Sony Music. Pozici největšího domácího vydavatele si drží Supraphon.

Nejprodávanějším hudebním albem na českém trhu bylo Divide od Eda Sheerana. Následovala deska EvoLucie skupiny Lucie a třetí byla skupina Imagine Dragons s albem Evolve.

Příjmy hudebního průmyslu v ČR (v milionech Kč):

2018 2017 2016 2015 2014 Provozovací práva 390 382 361 369 374 Digitální prodej (včetně streamingu) 305 226 168 155 133 Prodej na fyzických nosičích 197 222 213 210 217 Synchro (licenční příjmy z prodeje nahrávek do reklamy nebo filmu) 10 4 5 8 8 Celkem 902 834 747 742 732

Nejprodávanější hudební alba v ČR v roce 2018:

Pořadí Interpret Název alba Vydavatel 1. Ed Sheeran Divide Warner Music 2. Lucie EvoLucie BrainZone 3. Imagine Dragons Evolve Universal Music 4. Tomáš Klus Spolu Tomáš Klus s.r.o. / Supraphon 5. Kryštof Kryštof na Strahově I. Richmond P. / Universal Music 6. Kryštof 25 I. Richmond P. / Universal Music 7. Mirai Konnichiwa Universal Music 8. Queen Greatest Hits Universal Music 9. Camila Cabello Camila Sony Music 10. Imagine Dragons Origins Universal Music

Zdroj: IFPI