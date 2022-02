Hudební inscenace Hedwig a její Angry Inch bude mít premiéru 17. února

Praha - Americká hudební inscenace Hedwig a její Angry Inch, jejíž česká premiéra se uskuteční 17. února v pražské Malostranské besedě, vypráví o hledání vnitřní svobody. V titulní postavě genderqueer zpěvačky se představí Roman Tomeš. Tématy představení jsou osamělost, sebepřijetí a odpuštění, hledání porozumění a vztahu, informovali dnes tvůrci novináře.

"Představení Hedwig chce předat divákům to, že je jedno, co si oblékáte, jak vypadáte, jakou máte sexuální orientaci a podobně, protože pod tím vším jsme všichni stejně nahatí, dychtící po vnitřní svobodě a nalezení své druhé poloviny. To nás všechny spojuje a maže mezi námi rozdíly," uvedl Tomeš.

Druhou hlavní postavuje vokalista Ytziak, jehož autoři nechávají hrát ženou. V pražském nastudování se Ytziaka zhostí herečka a zpěvačka Vendula Příhodová, známá mimo jiné jako finalistka Hlasu Československa. Režie a překladu libreta se ujal Pavel Košatka, písňové texty přebásnil do češtiny básník a textař Petr Soukup.

Fiktivní postava Hedwig se narodila na sklonku 60. let minulého století ve východním Německu jako muž, který na prahu dospělosti podstoupil nelegální operativní změnu pohlaví, aby využil nabídky utéct za železnou oponu do svobodného západního světa. Operace ovšem nebyla úspěšná a pacienta navždy zanechala mezi oběma pohlavími.

Americká kritika Hedwig označila za jednu z nejunikátnějších postav, jaké kdy vstoupily na jeviště. Není aktivistkou, ani transsexuálkou, operace jí nepomohla k vytoužené identitě, naopak svou novou identitu musí vystavět na traumatu ze zmrzačení.

Česká verze začala vznikat v zimě roku 2020 uprostřed celosvětové covidové pandemie. "Rychle jsme si uvědomili, že toto představení je paradoxně právě v dnešní době svými tématy aktuálnější než kdy jindy. Ať se jedná o téma osamělosti, hledání porozumění a vztahu, tak i v otázkách genderů, které se nyní řeší mnohem více než před 25 lety," podotkl režisér Košatka.

Autory představení jsou herec, scénárista, režisér John Cameron Mitchell a skladatel, textař Stephen Trask. Hudebně čerpá především z glam rocku. Představení Hedwig a její Angry Inch mělo na off-Broadwayi premiéru v roce 1998 a získalo prestižní odborná ocenění. V roce 2000 dospělo na londýnský West End a v roce 2014 na Broadway, kde bylo oceněno osmi nominacemi na divadelní cenu Tony, z nichž čtyři získalo, mimo jiné za nejlepší nově nastudovaný muzikál. Hudba Traska byla nominována na Grammy.