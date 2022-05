Hudební festivaly představují programy, Rock for People hlásí téměř vyprodáno

Praha - Putovní letní festival Hrady CZ oznámil kompletní program svých osmi zastávek v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski. Další jména z tuzemské popové scény nabídl festival Benátská! v Liberci. Rock for People v Hradci Králové, jehož pořadatelé na rozdíl akcí Hrady CZ a Benátská! vsadili na zahraniční kapely jako Green Day nebo Fall Out Boy, hlásí téměř vyprodáno. ČTK o tom informovali pořadatelé akcí.

"Skutečnost, že je festival vyprodaný, je pro nás nesmírně cenná zpětná vazba, která nás pohání stále vpřed," uvedl ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. "Čtyřdenní vstupenky na festival zmizely z prodeje a jedinou možností, jak se ho zúčastnit, je nyní už jen zakoupení posledních jednodenních," dodal.

Vedle amerických kapel Green Day a Fall Out Boy v prostorách letiště v Hradci Králové zahrají Royal Blood, Biffy Clyro, Weezer, Enter Shikari nebo Sum 41. Tuzemské umělce na akci konané ve dnech 15. až 18. června zastoupí mimo jiné Bert & Friends, Deaf Heart, Ivan Mládek a Banjo Band nebo John Wolfhooker.

Putovní festival Hrady CZ i Benátská! nabídnou interprety z české a slovenské scény populární hudby. S Rybičkami 48 a Chinaski v podhradí osmi kulturních památek vystoupí Anna K., Botox, David Koller, Divokej Bill, Mig 21, Mirai, Pokáč, Realita, Tomáš Klus, Trautenberk, UDG, Visací zámek, Vypsaná fixa a Xindl X. Festival 15. a 16. července tradičně na hradě Točníku a dále se každý následující pátek a sobotu představí na Kunětické hoře, Švihově, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a své letošní putování uzavře 2. a 3. září na Bezdězu.

Festival Benátská! s Impulsem uvede nejen známá jména mainstreamové scény jako jsou Paľo Habera a Team, Olympic, Arakain, Chinaski, Divokej Bill, či Mirai, ale i hvězdy mladých posluchačů. Ve Stanu Rádia Impuls se představí například vítěz kategorie Objev roku Českého slavíka Michal Horák, zpěvák Jakub Děkan se svou skupinou, Lipo, či Sebastian. Nejenom mladí pravděpodobně ocení i vystoupení Mirai, Pokáče či Atmo Music. Prostor pro mladé talenty je v Liberci festivalovou tradicí. Akce se uskuteční 28. až 31. července v libereckém areálu Vesec.

Předchozí dva roky omezení kvůli protipandemickým opatřením festivaly většinou finančně zvládly díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok. Noví návštěvníci, kteří nemají vstupenky odložené z neuskutečněných akcí, musejí počítat s jejich zdražením. Na Rock for People letos stojí základní vstupenka na celé čtyři dny 3090 korun, na jednotlivé dny 1790 až 1990 korun. Lístky na festival Hrady CZ na pátek lze do 31. května zakoupit za zvýhodněnou cenu 650 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny za 1200 korun. Na místě bude vstupné vyšší. Celofestivalová vstupenka na Benátskou! do konce května vyjde na 1890 korun. Také zde se cena na místě zvýší.