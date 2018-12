Praha - Obnovený Československý beat-festival dnes v pražské Lucerně přivítal na pódiu i v hledišti bigbítové pamětníky. Na akci pokračující v tradici festivalů z přelomu 60. a 70. let, na kterou pořadatelé navázali loni, vystoupili někteří z pamětníků prvních ročníků jako například skupina The Buttons, členové skupiny Progres 2 nebo zpěvák Peter Lipa. Festival pokračuje na stejném místě v pondělí koncertem pěti kapel spjatých s Junior klubem Na Chmelnici.

Na úvod večera vystoupili slovenští The Gang a Karol Komenda Group, kteří se na akci dostali díky vítězství v soutěži pořádané festivalem. Program sledoval sál zaplněný z necelých dvou třetin. Mezi přítomnými byl také herec Miroslav Donutil nebo zpěvák Milan Drobný. "Ohlas už není tak veliký jako loni, a proto se zamýšlíme, zda vůbec v tomto projektu pokračovat. A pokud ano, tak jakým způsobem," uvedl už před koncertem za pořádající agenturu Ivan Rössler.

První českým vystupujícím byla kapela Markýz John s kytaristou a zpěvákem Vladimírem Růžkem. Ten se stal členem kapely v roce 1978 a jako kapelník v ní působí dodnes. Následující Tichá dohoda s novou zpěvačkou Zuzanou Vintrovou nabídla své největší hity a své půlhodinové vystoupení zakončila oblíbenou skladbou Večírek osamělých srdcí. Velký ohlas sklidil bluesový koncert Petera Lipy, který v Lucerně oslavil své 75. narozeniny za doprovodu Blues Bandu Luboše Andršta. Svoji pověst slovenských Rolling Stones potvrdila skupina The Buttons v čele s Dodem Šuhajdou, který kapelu spoluzaložil už v roce 1964.

Tradiční směsí rokenrolů potěšil přítomné Pavel Sedláček a závěr večera patřil brněnské legendě Progres 2. V letošním roce skupina slaví 50. výročí od vzniku původní formace The Progress Organization a 40. výročí od premiéry pořadu Dialog s vesmírem. Kapela, která se pod tehdejším názvem Progress Organisation zúčastnila třetího Československého beatového festivalu, dorazila ve složení Pavel Váně, Zdeněk Kluka, Roman Dragoun, Pavel Pelc a Miloš Morávek. Vedle písní z desek Mauglí, Dialog s vesmírem nebo Třetí kniha džunglí představila skupina také letošní albovou novinku Tulák po hvězdách.

První Československý beat-festival se konal v prosinci 1967. Atmosféru druhého ročníku v prosinci 1968 poznamenala srpnová okupace vojsky Varšavské smlouvy, i když se na něm neodehrály žádné politické protesty. Třetí československý beatový festival Praha v dubnu 1971 byl ovlivněný normalizací, uskutečnil se už pod dohledem Svazu socialistické mládeže. Po roce 1989 se odehrálo několik akcí, které se pokusily na někdejší československé beatové festivaly navázat. Například v roce 1992 se v nostalgické atmosféře Lucerny konaly Pražské rockové dny, později se zde několikrát sešli příznivci bigbítu na Československém Beatfestu.

Letošní festival pokračuje na stejném místě v pondělí koncertem pěti kapel spjatých s legendárním Junior klubem Na Chmelnici. Vystoupí dívčí punková skupina Dybbuk, Garage s Tony Ducháčkem, Abraxas, The Plastic People of the Universe a Jasná páka.