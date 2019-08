Hudební festival v Českém Krumlově přilákal 21.200 diváků

Český Krumlov - Závěrečným operním galakoncertem v sobotu skončí Mezinárodní hudební festival (MHF) Český Krumlov. Přehlídka nabídla od 19. července do 10. srpna 23 koncertů, vokální skupinu Take 6, barokní operu od Händela i české interprety. Podle pořadatelů přilákal 28. ročník akce 21.200 diváků. K novinkám patřila filmová promítání, na vybrané koncerty dopravoval festival návštěvníky autobusem zdarma, aby šetřil životní prostředí. ČTK to řekli prezident festivalu Jaromír Boháč a mluvčí MHF Miroslava Štípková.

Koncerty byly obsazené diváky z 91,2 procenta. Nejvíc, přes 2000, jich přišlo na symfonickou poctu zpěvákovi Michaelu Jacksonovi, kdy sólisty včetně zpěvačky Dashi doprovázela v Pivovarské zahradě Filharmonie Hradec Králové a Moondance Orchestra.

S letošním ročníkem je Boháč spokojený. Umělecká úroveň koncertů byla, jak řekl, na vrcholné úrovni, akci provázel divácký zájem a při koncertech téměř nepršelo. Koncerty na MHF byly v Pivovarské zahradě, Zámecké zahradě a jízdárně, Maškarním sále, barokním divadle i boletickém kostele.

Pořadatelé jíž připravují 29. ročník. Jeho zahájení bude v anglickém parku, který je součástí zámecké zahrady. Na jubilejní 30. ročník by mohl přijet operní pěvec Plácido Domingo. Vedení MHF s ním jedná. Domingo na festivalu zpíval v roce 2011.

MHF od loňska spolupracuje s pražskou ZUŠ Jaroslava Ježka pro zrakově postižené studenty. Letos šla pětikoruna z každé zakoupené vstupenky na nákup not v Braillově písmu pro tuto školu. Zatím se vybralo 52.180 Kč.

Rozpočet festivalu byl letos 38,6 milionu Kč. Loni akce přilákala téměř 21.000 lidí.