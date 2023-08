Hudební festival Trutnoff navštívil prezident Pavel

Trutnov - Trutnovský areál Bojiště, kde začal multižánrový hudební festival Trutnoff, večer navštívil prezident Petr Pavel. Po příjezdu do areálu ho přivítal zakladatel festivalu Martin Věchet a František "Čuňas" Stárek. Kvůli návštěvě festivalu Pavel upravil program své dovolené. Na trutnovské přehlídce je poprvé. Častým hostem festivalu byl v minulosti první polistopadový prezident Václav Havel.

"Vítáme prezidenta republiky Petra Pavla. Už léta s námi nebyl žádný prezident. Ať žije prezident Petr Pavel. Děkujeme za jeho účast," řekl z pódia publiku v nabitém takzvaném undegroundovém stanu Stárek. Publikum prezidenta přivítalo potleskem, Pavel se s některými také vyfotil. Prezident se poté usadil v hledišti u hlavní scény a sledoval koncerty kapel, například Pražský výběr.

Akce se po sedmi letech letos vrátila na původní místo svého konání do Trutnova. "Návštěva prezidenta Petra Pavla byla naplánovaná po vzájemné dohodě, jeho návštěvy si vážím. Nejsem volič pana prezidenta, ale určitě nebudeme dělat to, co dělali komunisté za minulého režimu, hudba by měla sjednocovat. V současnosti jsem rád, že máme na Hradě konečně moderního a prozápadního prezidenta," řekl dnes ČTK Věchet.

Letošní ročník festivalu je věnovaný disidentkám Petrušce Šustrové a Daně Němcové, které letos zemřely.

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO a současný prezident Petr Pavel v 80. letech vstoupil do KSČ, své členství opakovaně označil za chybu a řekl, že nikoho nepoškodil, omluvil se ale těm, kterým komunistický režim ublížil.

Do 20. srpna festival nabídne šest desítek kapel. Festival je znám programem s širokým žánrovým rozpětím. Vedle hudby nabídne i různé debaty na společenská, umělecká i politická témata včetně pravidelných bohoslužeb pod širým nebem.

Počátky trutnovského festivalu sahají do roku 1987, kdy jeho první neoficiální ročník ve Volanově u Trutnova uspořádali lidé z místní undergroundové komunity. Komunistická policie akci rozehnala. Hudební aparaturu se tehdy ale podařilo schovat u tehdejšího disidenta a pozdějšího prezidenta Václava Havla na Hrádečku, kam Havlovi jezdili na chalupu. Havel byl naposledy hostem festivalu v roce 2009. V prosinci 2011 bývalý prezident na Hrádečku zemřel. Havla pořadatelé festivalu stále považují za svého "náčelníka".