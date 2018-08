Brno - Koncert kapely Olympic v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava zakončil Mezinárodní hudební festival Špilberk. Na velkém nádvoří kapela odehrála na začátek směs hitů a pokračovala skladbami My už jiný nebudem a Manekýny, řekla ČTK mluvčí Filharmonie Brno Kateřina Konečná. Během večera zahrála i další hity ze své delší než 50leté existence.

O koncert byl takový zájem, že 750 míst bylo prakticky hned vyprodaných a pořadatelé ještě přidávali přístavky a místa k stání, zhruba 250 míst. I ta se podařilo téměř beze zbytku vyprodat. "V publiku byli lidé od náctiletých až po důchodce," uvedla Konečná. Olympic hrál v sestavě s frontmanem Petrem Jandou, baskytaristou Milanem Broumem, na klávesy hrál Jiří Valenta a na bicí Martin Vajgl. Některé písně hrála kapela sama a některé společně s ostravskými filharmoniky.

Podle Konečné zájem nejen o tento koncert ukazuje, že je pro letní hudební festivaly přínosné spojit vážnou hudbu s jiným žánrem. "Takzvaný crossover lidi táhne. Kromě Olympiku byl největší zájem o koncert orchestru Moravia Brass Band, na němž zazněly filmové hity," řekla Konečná.

Letošní festival byl za sedm let rekordní co do počtu návštěvníků, výši tržeb a rychlosti vyprodání vstupenek na jednotlivé koncerty. "Nečekali jsme například tak velký zájem o koncert, v němž jsme jako pořadatelé Filharmonie Brno hráli skladby k poctě stého výročí narození skladatele Leonarda Bernsteina a části Mé vlasti ke stému výročí založení republiky. Patrně je to tím, že jde o jedinou možnost slyšet symfonický orchestr o prázdninách," řekla Konečná.