Hudební festival na Okoři se neuskuteční, důvodem jsou protipandemická opatření

Okoř (u Prahy) - Hudební festival Okoř, který se každoročně koná v areálu pod zbytky středověkého hradu nedaleko Prahy, letos nebude. Podle organizátorů jeho uspořádání komplikují vládní protipandemická opatření a malý zájem o vstupenky. V programu akce se 21. srpna měli objevit Miro Žbirka, Tomáš Klus, Xindl X, Jaroslav Uhlíř a další. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Iveta Brixí.

"Jsme rodinný festival, který navštěvují rodiče s dětmi. Mnozí z nich vnímají jako problém povinnost testování a další protipandemická opatření v místě konání festivalu, což samozřejmě respektujeme a chápeme. Pro nás jako pořadatele je celá situace finančně zatěžující, náklady na konání festivalu se zvyšují. Z daného stavu jsme zklamaní a musím říct, že už také vyčerpaní," uvedla Hana Petřinová z pořádající agentury.

Také pořadatelé dalších hudebních festivalů míní, že současné hygienické požadavky mohou negativně ovlivnit návštěvnost jejich akcí. "Ukončené očkování má bohužel stále ještě málo lidí. A pro ty návštěvníky, kteří ještě očkování nemají, je dost složité vyznat se v pravidlech, které se téměř každý týden mění. Řada potenciálních návštěvníků tak návštěvu koncertu vzdá již předem," řekl například před časem ČTK majitel Lucerna Music Baru Michal Filip, který od 15. června pořádá koncerty v Ledárnách Braník.

Od začátku července není možné se na kulturních akcích prokazovat jen čestným prohlášením o provedení samotestu, ale návštěvníci musí mít buď test na koronavirus z laboratoře, prodělat onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo být očkovaní. Podle ministerstva zdravotnictví je však také možností si udělat samotest na místě před vstupem na akci. Od srpna se bude moci akcí venku účastnit až 7000 lidí, nyní je to 5000.

Důvodem zrušení festivalu Okoř je malý zájem o vstupenky v předprodejích. "Náklady na realizaci festivalu jsou však natolik vysoké, že bez rozumného stavu předprodeje si nemůžeme dovolit festival uskutečnit – bylo by to pro nás neúměrné riziko. S ohledem na závazky u všech dodavatelů ani nemůžeme s rozhodnutím čekat do poslední chvíle. Věříme, že příští rok bude ve společnosti panovat lepší, uvolněnější atmosféra, bez výrazných omezení a obav a festival si v roce 2022 společně užijeme naplno," uvedla Petřinová.

Ti, kteří mají zakoupené vstupenky, mají možnost zažádat o vrácení vstupného prostřednictvím předprodejní sítě, kde se uskutečnil jejich nákup. Festival konaný od roku 2000 byl kvůli pandemii koronaviru zrušen i v loňském roce. V roce 2010 byl ročník zrušen, když se pořadatelka festivalu Petřinová nedohodla s pronajímatelem. Spor byl však záhy urovnán.Termín konání Open Air Festivalu Okoř 2022 zatím není stanoven. Festival na louce pod hradem Okoř nikdy nemíval nouzi o návštěvníky. Několikrát byl vyprodaný a v roce 2013 byl dokonce zájem tak veliký, že pořadatelé před média žádali, aby hudební příznivci bez lístků z předprodeje zbytečně nevážili cestu, protože na místě již vstupenky nejsou.