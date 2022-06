Hudební festival Masters of Rock přivítá na 20.000 fanoušků z 36 zemí

Ilustrační foto - Fanoušci tvrdé muziky se sjeli do areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku, kde 11. července 2019 začal mezinárodní metalový festival Masters of Rock. Potrvá do 14. července.

Ilustrační foto - Fanoušci tvrdé muziky se sjeli do areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku, kde 11. července 2019 začal mezinárodní metalový festival Masters of Rock. Potrvá do 14. července. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku letos přivítá na 20.000 fanoušků z 36 zemí. Přijedou z mnoha evropských států, ale také například z Brazílie, Kanady, USA nebo Japonska. Přehlídka, která nabídne na dvou pódiích vystoupení 76 kapel z 15 zemí, bude vyprodaná, řekl dnes ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Mezi hlavní taháky jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů budou patřit britská heavymetalová legenda Judas Priest, finští symfoničtí metalisté Nightwish nebo německá formace Heaven Shall Burn, která hraje melodický death metal. Přehlídka se v areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek uskuteční od 7. do 10. července.

Původně se měl 18. ročník festivalu uskutečnit v červenci 2020, kvůli opatřením proti šíření koronaviru jej však organizátoři odložili. Stejné to bylo také loni. "Letos máme pokus číslo tři, který samozřejmě už vyjde. Dobrá věc je to, že když se překládal poprvé Masters of Rock, tak tam byla velká soudržnost mezi účinkujícími, pořadateli, technickým zajištěním. A samozřejmě nás podrželi i fanoušci, kteří prakticky nevrátili v průběhu těch tří let téměř žádné vstupenky," řekl Daron.

V prodeji zůstávají poslední vstupenky, v místě konání Masters of Rock už podle Darona nebudou k dispozici. "Festival bude zcela jistě vyprodaný," uvedl. Prvních 15.000 fanoušků, kteří dorazí do areálu, se může tradičně těšit na dárek v podobě festivalového CD se skladbami vybraných účinkujících.

Svátek metalové a rockové hudby otevře ve čtvrtek 7. července v poledne domácí kapela Fleret. Vrcholem prvního dne festivalu by měla být večerní vystoupení finské rockové skupiny Lordi, kapely Heaven Shall Burn a brazilské metalové stálice Sepultura.

Páteční program láká především na koncerty mezinárodní heavymetalové formace Beast in Black, australsko-americké rockové skupiny The Dead Daisies a italské gothicmetalové kapely Lacuna Coil.

V sobotu potěší návštěvníky vystoupení skotské folk a powermetalové kapely Alestorm nebo švýcarských rockerů Gotthard. Od 22:30 zahraje hlavní hvězda festivalu Judas Priest. Historie skupiny sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy se postupně zformovala v anglickém Birminghamu. Počátkem 80. let dala spolu s Iron Maiden, Saxon a dalšími kapelami vzniknout směru označovanému jako nová vlna britského heavy metalu.

Nedělní program zahrnuje například vystoupení kanadské deathmetalové skupiny Kataklysm a amerických thrashmetalových kapel Exodus a Testament. Festival uzavře koncert populární formace Nightwish.

Fanoušci si podobně jako v minulých letech budou moci měnit vstupenku za kontrolní pásku na ruku předem v pokladnách u obou vstupů do areálu, a to od 5. července. Vyhnou se díky tomu frontám. Festivalový areál se zájemcům poprvé otevře ve čtvrtek 7. července v 10:00. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách festivalu.