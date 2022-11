Hudební divadlo Karlín uvede v březnu příštího roku muzikál The Bodyguard

Praha - Hudební divadlo Karlín (HDK) uvede na jaře příštího roku muzikál The Bodyguard, který vznikl podle stejnojmenného filmového hitu z roku 1992 s Kevinem Costnerem a Whitney Houstonovou v hlavních rolích. Romantický příběh lásky mezi pěveckou hvězdou a bývalým agentem tajné služby bude mít premiéru 23. března. Hlavní roli Rachel ztvární Eva Burešová v alternaci s Terezou Maškovou, osobního strážce Franka Farmera Hynek Čermák. Novináře o tom dnes informoval ředitel HDK Egon Kulhánek.

V dalších rolích se objeví Dasha, Filip Kaňkovský, David Suchařípa nebo Richard Genzer. Kromě písní známých z filmového soundtracku, jako jsou třeba I Will Always Love You, I Have Nothing nebo I'm Every Woman zazní i další skladby, které byly do divadelního muzikálu přidány.

"Stejně jako u každého titulu si u The Bodyguard slibujeme, že zaujme diváky a budou na něj chodit. Větší ani menší ambice nemáme," řekl ČTK Kulhánek.

Volba nového titulu je podle Kulhánka kombinace mnoha faktorů, které začínají tím, jestli je titul volný a zajímavý pro české publikum. Připouští, že v případě výběru The Bodyguard hrál roli i úspěch filmu Osobní strážce, který měl v českých kinech premiéru v roce 1993. Podle Unie filmových distributorů zaznamenal téměř 688.000 diváků a tržby přibližně 14 milionů korun. "Víme, že český muzikálový divák je nejkonzervativnější muzikálový divák na světě, takže se nám tento titul jeví jako vhodný," řekl ředitel.

HDK uvede muzikál v českém překladu v režii Antonína Procházky a s písňovými texty Adama Nováka. Do inscenačního týmu se po krátké odmlce kvůli práci na jiných projektech vrací mimo jiné kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší nebo scénograf Martin Černý. V HDK se už konají korepetice a dílčí zkoušky. Hlavním obdobím pro nazkoušení celého muzikálu, včetně výroby a dodání kulis, kostýmů či paruk, bude leden příštího roku.

V muzikálu The Bodyguard autor libreta Alexander Dinelaris a scenárista Lawrence Kasdan dali oproti filmu více vyniknout hlavní ženské postavě Rachel. Premiéru měl v londýnském divadle Adelphi Theatre 5. prosince 2012. Dodnes jej mohli vidět diváci téměř po celém světě.