Hudební ceny Žebřík dostanou v pátek výjimečně vítězové dvou ročníků

Plzeň - Hudební ceny Žebřík obdrží v pátek 3. září v Plzni výjimečně vítězové dvou ročníků soutěže. Loňský 28. ročník se totiž nemohl konat na jaře ani na podzim kvůli opatřením proti šíření koronaviru. V šestihodinovém slavnostním večeru, který začne přesně v 19:00 v areálu DEPO2015, bude oceněno 54 kapel a sólistů, kteří skončili na prvních třech místech vždy v devíti kategoriích 28. a 29. ročníku. ČTK to dnes řekl ředitel ankety Jaroslav Hudec. Na vyhlášení chodí každoročně přes 1000 platících diváků a další hosté.

Akce má podtitul "Dva Žebříky v jednom" a podle Hudce je velmi pravděpodobné, že do Plzně tentokrát přijede více hudebních i filmových osobností než v běžných letech. "V pátek tedy budeme mít unikátní příležitost prezentovat to nejlepší na naší scéně za celé dva roky," uvedl.

"Díky konání akce na konci léta ji můžeme pojmout také jako open air festival. Hlavní program bude opět v bývalé autobusové hale, foyer a kavárně DEPO2015, ale lidé si ho mohou užít také na nádvoří, kde bude velkoplošná obrazovka," uvedl další z organizátorů Petr Choura.

Mezi nominovanými, jimž šanci na úspěch přineslo vždy dvouměsíční hlasování fanoušků loni i letos, jsou například Anna K., která letos v Plzni vystoupí jako jedna z pěti kapel a zpěváků naživo. Dále jsou mezi nominovanými Ewa Farna, Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Mňága a Žďorp, Monkey Business nebo Tata Bojs. Kromě Anny K. zahrají v Plzni čtyřicetiminutové bloky ještě Miro Žbirka, Michal Prokop s Framus Five, který na koncertně pokřtí novou desku, mladá kapela John Wolfhooker a celý koncertní program uzavře o půlnoci show rapera Marpa za doprovodu TroubleGangu.

Hned od 19:00 se na pódiu objeví mezinárodně uznávaný dýdžej Friky, který uvede Annu K. "Mezi pěti skupinami budou čtyři předávací bloky. Primárně se zaměříme na první místa, ale určitě se dostane i na osobní předávání druhým a třetím. Uvidíme, kdo všechno přijede, pozvali jsme všechny nominované," řekl Hudec. Definitivní program zveřejní organizátoři na webu a sociálních sítích dnes, nebo ve středu.

"Předvedeme nějaký průřez tím, co jsme hráli za těch více než 50 let, co se po těch jevištích potloukám včetně asi tří písní z nové desky Mohlo by to bejt nebe. Ta pořád figuruje jako nejprodávanější fyzický nosič u nás, takže po 13 týdnech jsem docela hrdý," řekl Michal Prokop.

Vstupenky budou podle Hudce ještě k dostání před akcí za 490 korun, za stejnou cenu jako v předprodeji a jako v minulých letech, kdy se konal pouze jeden ročník a vyhlašovalo se devět a ne 18 kategorií jako letos. Hlavní hala se otevře už v 18:30.

Letošní vyhlášení budou moderovat herec Marek Taclík a zpěvačka Žofie Dařbujánová. Hodinový sestřih ze Žebříku odvysílá 24. září ČT art.

Organizátoři z magazínu iREPORT už připravují jubilejní 30. ročník, který se by se měl konat, pokud to pandemická situace dovolí, 1. dubna 2022.