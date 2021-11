Hudební ceny Vinyla ocení mladé publicisty a podpoří talenty elektronické scény

Praha - Hudební ceny Vinyla, jejichž vyhlášení se uskuteční 23. února v Praze, ocení i mladé publicisty a nově podpoří talenty elektronické scény. Vinyla ocení mladé hudební novinářky a novináře podruhé. O Cenu Jany "Apačky" Grygarové se mohou ucházet autoři a autorky do 27 let. Dvěma vybraným účastníkům výzvy Open call Bastl Electronic Track určené producentům a producentkám do 25 let poskytnou její organizátoři podporu k vytvoření autorské hudební nahrávky (EP). ČTK dnes o tom za pořadatele informoval Zdeněk Neusar.

Uzávěrka obou výzev je 31. ledna 2022. Nominace na hudební ceny Vinyla v kategoriích Deska roku, Objev roku a Počin roku budou ohlášeny v první polovině prosince.

Cílem Ceny Jany "Apačky" Grygarové je podpořit hudební publicistiku. Přihlášené práce mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem. "Když se snažíme ukazovat, co je výjimečná hudba, měli bychom stejně tak pojmenovat, co je výrazná publicistika, protože právě publicisté tvoří obraz hudby v mediálním prostoru. Kulturní publicisté s publicistky nemají dílům udělovat body a známkovat, ale spíš zviditelňovat společenské kontexty," uvedl jeden z koordinátorů Vinyly Tomáš Grombíř.

Letos cenu získala Aneta Martínková, která publikuje zejména v magazínu Full Moon či na Aktuálně.cz, a Radim Lisa za blogový rozcestník Mixtape Spojka o české a slovenské rapové scéně.

Open call Bastl Electronic Track je výsledkem spolupráce cen Vinyla s výrobcem elektronických hudebních nástrojů Bastl Instruments. "Dvěma vybraným účastníkům výzvy poskytneme mentorskou a technickou podporu k vytvoření autorského EP, zapůjčíme naše hudební nástroje, pomůžeme je propagovat a zprostředkujeme jim vystupování na našich i partnerských akcích," sdělil Viktor Piorecký ze společnosti Bastl Instruments.

Slavnostní večer spojený s předáváním všech ocenění Vinyly se uskuteční 23. února příštího roku v pražském Lucerna Music Baru. Aktuálně se stále ještě koná Průběžný festival Vinyla v brněnském Kabinetu Múz. Na 18. listopadu se chystá vystoupení kapel Tábor a Kalle, 24. listopadu Tamara a Bibione a 21. prosince kapel Vole a Bahratal. "Hudební ceny Vinyla nejsou jednorázovou událostí spojenou pouze se slavnostním večerem v Praze. Ceny Vinyla chápeme jako celoroční platformu na podporu autorské hudby," podotkl za její koordinátory Pavel Uretšlégr.

Deskou roku cen Vinyla se letos stalo album Liebe kvarteta Tábor, objevem je rapové trio 58G Tomáše Kučery alias TK27 a počinem aktivity labelu Divnosti. Porotu tvořilo 26 aktivních hudebních novinářů.