Kapela The 1975 na předávání britských hudebních cen Brit Awards ČTK/AP/Joel C Ryan

Londýn - Britské hudební ceny Brit Awards ovládla ve středu večer kapela The 1975 a DJ Calvin Harris, kteří získali po dvou oceněních. Naproti tomu ve smíšených kategoriích příliš neuspěly ženy, které vévodily nominacím. Z dvojice Dua Lipaová a Anne-Marie, které měly po čtyřech nominacích, proměnila v cenu jedinou z nich Lipaová.

Pop-rocková manchesterská čtveřice The 1975 se stala nejlepší skupinou roku a její album A Brief Inquiry into Online Relationships bylo vyhlášeno deskou roku. Harris si zase odnesl titul nejlepšího producenta a jeho spolupráce s Lipaovou na písni One Kiss jim vynesla cenu za nejlepší singl.

Nejlepším britským hudebníkem se stal George Ezra a hudebnicí Jorja Smithová, objevem roku pak zpěvák a skladatel Tom Walker.

Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry. Většina vítězů je vybírána hlasováním více než tisícovky členů sdružení, včetně zástupců nahrávacích společností, tisku, obchodníků s hudebninami, producentů, diskžokejů a sponzorů.

Letos se teprve podruhé za čtyři desítky let existence cen stalo, aby měly ženy více nominací než muži. Mezi nositeli cen však tradičně figuruje více mužů.

Jako obvykle udělilo sdružení ceny i zahraničním umělcům. Nejlepším nebritským zpěvákem se stal rapper Drake, zpěvačkou Ariana Grandeová a skupinou The Carters. Zahraniční umělci se však večera nezúčastnili a pozdravili diváky pouze prostřednictvím videa.

Výjimkou byla americká zpěvačka Pink, která převzala cenu za mimořádný přínos hudbě. Kromě ní se předvedl na pódiu například herec Hugh Jackman, který zazpíval píseň z muzikálu Největší showman.

Křišťálové sošky pro vítěze vyrobili letos skláři společnosti Lasvit v Lindavě na Českolipsku, které oslovili organizátoři soutěže. "Na výrobě sošky jsme se podíleli poprvé. Design se mění každý rok a vždy je navrhován předními tvůrci v oblasti architektury a designu," řekla ČTK mluvčí společnosti Jitka Plchová. Jedinečnou podobu vtiskla letošním soškám obyčejná brambora. Když se vhodí do roztaveného, skla, shoří a ve sklovině zůstanou bublinky. "Tato technika se používá ve sklárnách po staletí. Jen díky ní je teď každá trofej Brit Awards 2019 jedinečná," doplnil ředitel britské pobočky Lasvitu Roman Žákovský. Na podobě sošky spolupracoval i slavný architekt David Adjaye. S výrobou trofejí a cen má Lasvit bohaté zkušenosti. Připravuje pro cyklistický závod Tour de France nebo pro tenisový turnaj Mubadala v Abú Dhabí. Skláři v Lindavě vyrábějí i výroční Ceny Thálie, vyráběli také filmové ceny Český lev.