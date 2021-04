Hudba musí být především sdělná, říká muzikant a producent Zdenek Merta

Praha - Všestranný hudebník a producent Zdenek Merta mimo jiné složil symfonii Saint Petersburg uvedenou v ruském Petrohradě i rádiový hit Hastrmane tatrmane, podílel se na projektu písniček pro děti Ryba z Havaje i na muzikálech pro Městské divadlo v Brně. Jeho bourání hranic mezi hudbou klasickou a populární dokazuje i CD s názvem Zdenek Merta u klavíru, které natočil u příležitosti svých 70. narozenin připadajících na 25. dubna.

"Hudba musí být sdělná, jde o to, jestli někoho osloví. Život je o pocitu, který si chceme vylepšovat různými podněty. A hudba a vůbec umění je silný podnět pro náš duchovní život," řekl Merta v rozhovoru s ČTK.

Chystaná nahrávka s Mertovými filmovými i divadelními melodiemi a písněmi, jež napsal během padesáti let, měla vyjít v den jeho narozenin. Ve stejný den se měl uskutečnit také v brněnském divadle velký koncert za asistence kamer České televize. Kvůli protipandemickým opatřením byl však přeložený na konec června. Také CD chce Merta vydat až ve spojení s nějakým koncertem.

"Nahrávání klavírního autorského cédéčka s různými hosty byla vlastně taková moje majoritní aktivita posledních týdnů a měsíců. Kromě mé ženy Zory (Jandové) na něm jsou Vojta Dyk, koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička, hobojista Vilém Veverka a další. Udělalo mi to velkou radost, protože ti lidé jsou znamenití a byla to taková poloviční terapie, abychom během covidu měli nějakou aktivitu," uvedl Merta.

Absolvent Státní konzervatoře v Praze, obor varhany a dirigování, žije v Mníšku pod Brdy. Už mnoho let je však spojený především s Městským divadlem v Brně, kde spolupracuje jako skladatel s libretistou a režisérem Stanislavem Mošou. Loni v únoru v Brně měla premiéru muzikálová inscenace Ráj, která završila trilogii Osudová komedie. Od sezony 2017/2018 se v Brně pravidelně představuje také jako osobitý interpretu a moderátor cyklu Zdenek Merta u klavíru. Do divadla si postupně pozval například Vojtěcha Dyka, Romana Dragouna, Ondřeje Rumla, Petra Jandu nebo hudební uskupení Bardolino.

"S Brnem se jedná o letitou záležitost. Zpočátku šlo o pracovní nabídku a postupně vznikaly i přátelské vztahy, zejména se Stanislavem Mošou. První muzikál pro Brno vznikl v roce 1990 a od té doby dalších deset. Tahle spolupráce funguje," podotkl Merta.

Autor symfonického obrazu The Last Century (Ze starého světa) či skladby Via Lucis pro sbor a orchestr, premiérově uvedené ve Smolném chrámu v ruském Petrohradě, v roce 2017 obdržel cenu OSA jako nejúspěšnější český skladatel v zahraničí. Vedle hudby se zabývá také literární činností. Prozatím vydal tři knihy - Pražská svatba a jiné erotické povídky, Křížem krážem aneb Dobrodružství potulného muzikanta a Hudba je zázrak. "Mám ještě dvě těsně před dokončením a na dalších pracuju," sdělil.