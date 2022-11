Hudáček zařídil dvěma góly výhru hokejistů Třince v Liberci 4:1

Liberec - Hokejisté mistrovského Třince vyhráli ve 20. kole extraligy v Liberci 4:1 a potřetí za sebou naplno bodovali. Dvěma góly se na tom podílel slovenský útočník Libor Hudáček, který v letech 2018 až 2020 hájil barvy Bílých Tygrů. Severočeši nenavázali na poslední dvě výhry a připsali si sedmou porážku z posledních devíti duelů.

V domácí sestavě se po zranění objevil kapitán Michal Bulíř, premiéru v sezoně si odbyl bek Michal Ivan a také nová akvizice do defenzívy z Hradce Králové Richard Nedomlel.

Začátek utkání byl ve znamení vlažnějšího rozjezdu obou týmů. První větší šanci měl v sedmé minutě hostující Nestrašil, který pálil z pravého kruhu. Domácí odpověděli až v 15. minutě, kdy po hezké kombinaci celého útoku trefil do sestavy se navrátivší kapitán Bulíř tyč Kacetlovy branky.

Oceláři vzápětí podnikli bleskový protiútok a po přiťuknutí Chmielewského otevřel skóre střelou na Kváčovu vyrážečku Dravecký. Domácí pak odolali i dlouhému zámku při přesilovce Ocelářů.

Druhá třetina prakticky probíhala v režii třineckých Ocelářů. Ve 24. minutě Kváča vychytal ve veliké šanci Hudáčka. Ojedinělou šanci domácí po závaru před Kacetlem neproměnili ve vyrovnání, naopak udeřili hosté. Ve 34. minutě se znovu utkali Hudáček a Kváča, spokojenější byl třinecký útočník, který zvýšil na 2:0. O tři minuty později se prodral k brance domácích Růžička a jeho přihrávku si Kváča srazil do branky.

Na začátku třetí třetiny hráli domácí přesilovku, ale ani ta je nenastartovala k většímu náporu. Jedinou nebezpečnou střelu Melancona Kacetl zlikvidoval. Na druhé straně se individuální akcí prezentoval Daňo, ale Kváča byl na místě.

V polovině třetí třetiny nabídli domácí hostům téměř minutu dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Tu sice Slezané nevyužili, ale v pokračující klasické přesilovce pět na čtyři se z levého kruhu trefil přesně Hudáček. Tentýž hráč pak svým faulem nabídl domácím přesilovku, kterou již po sedmi sekundách využil Ordoš. Připravil tak Kacetla o čisté konto. Na vítězství hostů se ale nic nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Musím pogratulovat soupeři, odvedl parádní výkon, hrál velice dobře. My jsme nehráli dobře. Myslím, že jsme to soupeři dnes moc neztížili, proto jsme prohráli. Dlouho jsme nehráli, potřebujeme se dostat do toho zápasového tempa. To utkání se nám nepovedlo, věřím, že v těch dalších budeme lepší."

Vladimír Országh (Třinec): "My jsme za tento výsledek velmi rádi. Liberec má kvalitní mužstvo. Myslím, že dnes jsme poctivě pracovali šedesát minut a čekali jsme na šance. Když přišly, tak jsme je využili. Škoda inkasovaného gólu, protože brankář nás několikrát podržel a byl důležitým článkem naší výhry. Ale každý hráč k tomu přispěl a pro nás jsou to důležité body."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. Ordoš (Filippi, Balinskis) - 15. Dravecký (Chmielewski), 34. L. Hudáček (Daňo, Jaroměřský), 37. M. Růžička (D. Voženílek), 51. L. Hudáček (Marinčin, Hrňa). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 6035.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Ordoš - Flynn, A. Najman, J. Vlach - Rychlovský, P. Jelínek, J. Šír. Trenér: P. Augusta.

Třinec: Kacetl - Ročák, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.