Hudáček: Jsem maximálně spokojený, tohle byl cíl, kvůli němuž jsem přišel

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Slovenský útočník Libor Hudáček prožil před čtyřmi lety ještě jako hráč Liberce zklamání z finálové porážky s Třincem 2:4 na zápasy. Dnes v dresu Ocelářů zařídil vítězným gólem v čase 56:43, aby finálová série proti Hradci Králové vyzněla pro Slezany stejným výsledkem a sám si mohl tentokrát vychutnat mistrovské oslavy. Novinářům řekl, že právě zisk titulu byl cílem, kvůli němuž před sezonou do týmu přišel.

Dvaatřicetiletý slovenský reprezentant si splnil cíl hned v první sezoně pod Javorovým vrchem. "Proto jsem do Třince přišel. Takže jsem maximálně spokojený," radoval se Hudáček.

Pro Slezany je čtvrtý titul v řadě o to sladší, jakým způsobem ho vydřeli. Silný tým měl během základní části výkyvy, nakonec musel do předkola play off, odkud nakonec dokázali Třinečtí dojít na vrchol jako vůbec první klub v české extralize.

"Asi jsme dobří!" prohlásil Hudáček. "Byla to ale hodně těžká cesta. Porazili jsme Litvínov, pak favorizovanou Spartu, nejlepší tým Pardubice a nakonec Hradec. Ale my jsme si stále věřili, věděli jsme, že jsme všechny ty týmy v sezoně porazili. Víme, jak je máme porazit. Dali jsme si to do hlav, odložili ega a porazili jsme je," dodal Hudáček.

Po základní části se Ocelářům až tak nevěřilo, hlavními favority byly týmy Pardubic a Sparty. "Někdy to je výhoda. Máte v hlavě, že vám nikdo nevěří a podceňuje vás. A vy si pak jdete krůček po krůčku, zápas po zápase. A nám se podařilo dojít až na konec. A co bylo nejdůležitější? Hrát týmově a aby nás brankáři podrželi," podotkl Hudáček.

Vítězným gólem se nesmazatelně zapsal do třinecké kroniky i historie soutěže. Na chvilku se ocitl osamocený poblíž brankoviště Východočechů, kde ho našel přihrávkou od zadního hrazení Daniel Voženílek, Hudáček rychle vypálil na branku Matěje Machovského a přestože zakončil z velkého úhlu, uspěl.

"Snažil jsem se číst tu hru, jak se tam nahodil puk. Věděli jsme, co máme dělat, když se to nahodí. Snažil jsem se být co nejblíže u branky a pak co nejrychleji zakončit," popsal Hudáček. "Po vyrovnání Hradce jsme zabrali, nic jiného nám nezbývalo. Museli jsme to vzít do svých rukou a hrát aktivně. Věřili jsme si, že ten gól dáme. A vyšlo to."

Přestože Třinečtí prohráli předchozí dva zápasy a náskok 3:0 v sérii se ztenčil jen na 3:2, nijak to s nimi neotřáslo. Na jejich dnešním výkonu nebyla patrná žádná nervozita. "Myslím, že nás to den co den motivovalo více a více, abychom ze sebe vyždímali maximum. A věděli jsme, že když se to podaří, tak nás nemůže nikdo porazit," uvedl Hudáček.