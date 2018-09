Rennes (Francie) - Kapitán Tomáš Hübschman po prohře 1:2 v Rennes litoval, že fotbalisté Jablonce při premiéře v základní skupině Evropské ligy dopadli podobně jako Plzeň o den dříve v Lize mistrů s CSKA Moskva. I proti Severočechům se v nastavení kopala penalta, v jejich případě po faulu Tomáše Holeše. Podle sedmatřicetiletého záložníka připravila Jablonec po solidním výkonu o bod nezkušenost.

"Domácí si v druhém poločase kromě jedné střely z dálky a pár zablokovaných pokusů vyloženou šanci nevytvořili. O to hůř pro nás, dopadli jsme podobně jako Plzeň (2:2). Nešikovností a nezkušeností jsme přišli o bod. Holi (Holeš) ho tam asi chvilku podržel, bylo to vidět. Rozhodčí neváhal a písknul penaltu, kterou domácí proměnili," citoval Hübschmana klubový web.

"Z mého pohledu ta penalta byla jasná. Rozčilovat se v tu chvíli nemá cenu, to je jako když rozbijete skleničku, stejně už to nevrátíte. Jsou penalty, kdy cítíte poškození a křivdu, ale v tomhle momentu to tak nebylo. Máte v tu chvíli v hlavě, že zbývá už jen pár minut na nějaký závar. Ale někdy už je to zmar, víte, že času už moc není. Byli jsme blízko bodu, ale bohužel," doplnil bývalý reprezentant.

Jako jeden z mála jabloneckých hráčů už v pohárech nastupoval v minulosti. "Česká liga je soubojová, je to spíš kopaná než fotbal. Je to hodně jeden na jednoho, balon hodně lítá vzduchem a není moc času ho dát na zem. Tady v Evropské lize nehraje zónu jen obrana, ale i záloha. Každý z hráčů se jen posouvá, je mnohem více prostoru na to dát balon na zem," podotkl Hübschman.

"Každý hráč po chvíli zjistil, že má najednou pět metrů, než k němu někdo doběhne. Pro mě byly evropské poháry vždycky paradoxně jednodušší než třeba ukrajinská nebo česká liga, kde to byl velký boj, velké nasazení a menší fotbalovost," srovnával bývalý hráč Šachtaru Doněck a Sparty Praha.

Věří, že pro jeho tým bude čtvrteční smolná porážka poučením. "Kluci musí pochopit, že není potřeba se dostávat do soubojů. Stačí dát to na zem a hrát. Čím dřív to pochopíme, tím budeme mít větší šancí s těmi zápasy něco udělat," dodal Hübschman.