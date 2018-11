Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce už mohou postoupit ze skupiny Evropské ligy jen teoreticky, to však nic nemění na tom, že v posledním domácím utkání proti Rennes chtějí slavit vítězství. Podle kapitána Tomáše Hübschmana je vítězství prioritou bez ohledu na postup.

"Motivace vyhrát není jen ohledně postupových šancí. Druhý zápas sledovat nebudeme. Pro nás je důležité vítězství v našem zápase. Zisk co nejvíce bodů ve skupině je prioritou. Jestli to bude, nebo nebude stačit na postup, je druhá otázka," řekl Hübschman na předzápasové tiskové konferenci.

Jablonečtí svedli ve všech dosavadních čtyřech zápasech se soupeři vyrovnané bitvy, ale získali jen dva body. S Rennes o bod přišli v nastavení. "Ve všech utkáních jsme se snažili hrát útočně, žádný beton. Všude jsme hráli otevřeně, možná nám to i v některých utkáních výsledkově uškodilo. Budeme se i tentokrát snažit hrát dopředu a chtít zvítězit. Uděláme pro historickou výhru maximum," slíbil bývalý reprezentant.

Těžit by chtěl i z toho, že francouzský tým není v ideálním rozpoložení a z posledních 12 soutěžních utkání vyhrál jen dvě. "Viděl jsem určité pasáže i góly z jejich posledního zápasu. Jejich sestava se příliš od toho našeho prvního měření nezměnila," všiml se Hübschman.

"Možná mají trošku problém na postu gólmana, kde po našem zápase nechytal Tomáš Koubek. Pak se do branky zase vrátil, ale o víkendu se mu přihodila menší chybička. Uvidíme, jak na to zareagují. Vůdčími typy týmu jsou Grenier, Sarr, André, Ber Arfa. Myslím si, že to je kvalitní tým, který asi nenaplňuje výsledky z loňské sezony," dodal.