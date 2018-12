Plzeň - Poločasový stav 0:2 souběžně hraného utkání základní skupiny Ligy mistrů mezi Realem Madrid a CSKA Moskva plzeňské fotbalisty podle obránce a kapitána Romana Hubníka motivoval a zdravě naštval. Viktoria potřebovala získat stejně bodů jako ruský celek, aby tak jako v předchozích dvou účastech v milionářské soutěži obsadila třetí pozici a postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Povedlo se jí to díky výhře 2:1 nad AS Řím.

Průběžný výsledek utkání v Madridu Plzeňané znali i proto, že se objevil na velkoplošné obrazovce. "Mě osobně to určitě překvapilo, nečekal jsem, že je Real schopný doma prohrát nakonec 0:3. Asi to pro mě byla větší motivace, zdravé naštvání. Řekli jsme si, že do toho musíme jít," poznamenal Hubník.

Podle něj Viktoria dobře po přestávce zareagovala, hrála víc dopředu a víc chtěla skórovat. "Odvedli jsme výkon, který nám v první půli scházel. Chtěli jsme víc než soupeř. Spousta kluků hodně obětavě skákala do střel i do přihrávek. Zaslouženě jsme vyhráli. Jsme rádi, že jsme si to uhráli sami," řekl bývalý hráč berlínské Herthy nebo Olomouce s tím, že je rád, že si tým mohl s fanoušky konečně vítězně zakřičet také po domácím utkání Ligy mistrů.

Plzeň vedla od 62. minuty zásluhou Jana Kovaříka, za šest minut ale odpověděl Cengiz Ünder. "Byl to takový gól z ničeho. Trochu jsem se bál, že soupeř vystřelí podruhé a dá druhý gól. Nesložili jsme však zbraně, chtěli jsme znovu nějakou příležitost získat a jsem rád, že nám to tam padlo. Závěr jsme zvládli velice dobře," uvedl Hubník.

V 72. minutě hlavou z dorážky rozhodl Tomáš Chorý, který skóroval v posledních třech soutěžních zápasech. "Jsem rád, že mu to tam padá, a doufám, že v posledním zápase domácí ligy (s Karvinou) také bude. Dnes to byl velice důležitý gól, snad mu to vydrží co nejdéle. Já mu to osobně moc přeju," konstatoval Hubník směrem k třiadvacetiletému útočníkovi.

Soubojů s římským forvardem Patrikem Schickem, který odehrál za hosty celé utkání, příliš nepodstoupil. "Křídla byla hodně individuální, hodně chodila jeden na jednoho. Patrik se do hry moc nedostal," uvedl.

Účast Plzně v podzimní části Ligy mistrů hodnotil jako kolísavou. "Nejprve jsme s CSKA vedli 2:1 a pak gólem z penalty vyrovnali na 2:2. Pak jsme odehráli velice špatný zápas na AS. Zápasy na Realu a CSKA jsme zvládli opět dobře. Doma s Realem po našich chybách soupeř skóroval a šancí měl spoustu. Celkově to bylo nahoru dolů, ale jsem rád, že závěr patřil nám," zhodnotil Hubník.