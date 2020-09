Hubník doufá, že tým zamotal kouči Šilhavému hlavu

Olomouc - Dočasný kapitán české fotbalové reprezentace Roman Hubník šel do utkání se Skoty v Lize národů s vědomím, že se jedná pravděpodobně o jeho poslední start za národní tým. Prohra 1:2 ho s ohledem na průběh duelu hodně mrzela. Výkon mužstva ho však potěšil a věří, že hráči improvizovaného týmu zamotali kouči Jaroslavu Šilhavému hlavu.

Národní celek vyhrál v pátek na Slovensku 3:1, kvůli pozitivním testům na covid-19 u dvou členů realizačního týmu ale musel původní výběr do izolace včetně Šilhavého, jehož nahradil David Holoubek. Nově složenému mužstvu vypomohl i Hubník, který přitom reprezentační kariéru ukončil po Euru 2016.

"Zápas jsem si užil. Šel jsem do toho s tím, že to asi bude můj poslední zápas v nároďáku, ale spíš jsem týmu chtěl pomoci hlavně organizací a mluvením na hřišti, protože 99 procent týmu mělo první reprezentační start," řekl Hubník na online tiskové konferenci.

"Jsem rád, že kluci to zvládli a doufám, že i trenéru Šilhavému zamotali hlavu. Jak jsem řekl, už to asi byl můj poslední zápas, nebo je možné, že za čtyři roky se tady znovu objevíme," prohlásil se smíchem šestatřicetiletý obránce.

Navzdory prohře zanechali Češi výborný dojem a Skoty, kteří zvítězili po obratu, výrazně přestříleli. "Viděl jsem tým, který byl hladový po výsledku, od první minuty jsme do toho šli naplno. Myslím si, že jsme nejenom soupeře, ale i veřejnost zaskočili vstupem. Jenom škoda, že jsme z těch šancí, co jsme měli, nedali gól. Možná nám trošku chybělo potřebné štěstí," konstatoval Hubník.

"Musím jenom kladně hodnotit, že ten tým, který se složil během 24 hodin, udělal maximum. Jenom nás mrzí to, že jsme neuhráli výsledek, který by nás těšil. Výkon nebyl špatný, ba naopak. Chtěli jsme vyhrát a uhrát bod v závěru, ale bohužel Skoti to už uhráli zkušeně a výsledek mě hrozně mrzí," uvedl někdejší hráč FK Moskva, Sparty, Herthy Berlín a Plzně.

Ve stoperské dvojici nastoupil po boku klubového spoluhráče z Olomouce Václava Jemelky, který byl jedním z mnoha debutujících hráčů v reprezentaci. Hubník věří, že pro Jemelku nešlo o ojedinělý start v národním týmu.

"Samozřejmě všechno záleží na 'Jemovi', jak bude pracovat a posouvat se dál, ale věřím v to, že on si tu cestu najde a že bude pracovat tak, aby šel do lepšího českého klubu, popřípadě do zahraničí. Hrozně mu to přeju. Věřím v to, že tímhle prvním startem v nároďáku to nekončí, ba naopak, že bude reprezentovat dál," řekl Hubník.