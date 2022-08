Hübl s Lukešem se loučili s hokejovou kariérou, Litvínov vyřadil jejich čísla

Litvínov (Mostecko ) - Hokejoví útočníci Viktor Hübl a František Lukeš se na Stadionu Ivana Hlinky rozloučili v exhibici nazvané Derniéra dvojčat s vrcholovou kariérou, během které se stali litvínovskými ikonami. Klub slavnostně vyvěsil jejich čísla 26 (Hübl) a 16 (Lukeš) ke stropu haly vedle dalších osobností.

"Ukápla mi slzička, jak jsem tady měl manželku s mamkou. Bylo to něco nádherného i smutného," řekl Lukeš a ocenil fanoušky. "Úžasná atmosféra, marketing zvládl výborně udělat takovou akci, když jsem viděl všechny kluky, tak mi taky ukápla slzička."

I Hübl byl dojatý. "Vytahují člověka nahoru vedle těch legend tady, co víc si přát na konec kariéry. Sám od sebe bych nějakou velkou akci nedělal, možná se sešel s klukama někde u pivka nebo nějakém tenise, ale připravili to parádně. Musím smeknout a ještě jednou poděkovat. Neskutečná práce. Dali do kupy krásnou akci a všichni si to užili," děkoval Hübl zástupcům Litvínova.

"Nějaká očekávání byla, ale naprosto to všechna předčilo. Byli jsme rádi, že jsme se zase potkali s klukama z toho titulového týmu a i s těmi ostatními, s kterými jsme tady strávili nějakou část kariéry. Paráda, jsem spokojený," řekl Hübl.

Oba hráli i ve speciálních zlatých helmách. "Něco jsme tušili, když nám Guma (Jiří Šlégr) říkal, že si nemáme brát helmy, že mají nějaké překvapení. Je to zase něco pěkného na památku," podotkl Hübl.

U jejich rozlučky nechyběl ani brankář Pavel Francouz, který se s nimi v roce 2015 podílel na historickém triumfu severočeského klubu v extralize a letos v červnu dosáhl s Coloradem zisk Stanleyova poháru.

"Oba jsou výjimeční tím, co dokázali, jak dlouho tady spolu hráli, házeli si to naslepo, předvedli spoustu krásných akcí a gólů. Jsem šťastný, že můžu být u toho. Nechal jsem v Litvínově kus svého srdce, vracím se sem rád, hráli jsme tu skvělý hokej a rád se vracím i mimo hokej," řekl Francouz, který Litvínově hrál tři roky.

Před dvěma týdny si užil svůj den se Stanleyovým pohárem v rodné Plzni, organizátoři exhibice vytvořili alespoň maketu slavné trofeje. "Bylo pro mě překvapení. Pěkná rekvizita. Bylo to úsměvné a hezké, já jsem pro každou srandu, tohle bylo něco peckového," smál se Francouz.

Ve výběru mistrů 2015 se s Hüblem a Lukešem, kteří budou od nové sezony hájit barvy druholigového Chomutova, oblékl do dresu i někdejší útočník a trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz Martin Ručinský. V Týmu hvězd nechyběla jiná litvínovská legenda se stejně početnou sbírkou nejcennějších kovu v reprezentaci Robert Reichel. Nechyběl ani člen Triple Gold Clubu Šlégr a další obránce Martin Škoula, vítěz Stanleyova poháru s Coloradem z roku 2001.

Devětatřicetiletý Lukeš si v exhibici zahrál i proti svému o 13 let mladšímu bratrovi Štěpánovi, gólmanovi Karlových Varů. O čtyři roky starší Hübl zase proti bratranci Jaroslavovi, jenž chytá v třetí nejvyšší německé soutěži za Weiden. O druhé přestávce zpestřily program svým krasobruslařským vystoupením Hüblovy dcery Viktorie a Valerie.

"Bylo to takhle domluvené, abychom se rozloučili a poděkovali i rodinám a s dětmi to spojili. Jak jsem říkal o hráčích, že jsem je rád viděl, tak na takové akci chce mít i své nejbližší. To se všechno povedlo," prohlásil Hübl.

Na třetí třetinu se hlavní postavy přesunuly do Týmu hvězd a spolu s nimi se do útoku postavil na led desetiletý Lukešův syn František. "Chtěl hrát celý zápas, ale na to je malý. Tak aspoň 20 minut. Já jsem rád, že si se mohl se mnou zahrát třetí třetinu," doplnil Lukeš.

Hübl se rozloučil s domácí nejvyšší soutěží jako rekordman v počtu zápasů. V minulé sezoně překonal obránce Petra Kadlece a posunul rekordní metu na 1276 utkání. S 902 body za 402 branek a 500 asistencí je druhý v historickém pořadí za Petrem Leškou, který dosáhl na 909 bodů (281+628) z 1156 utkání. Hübl ze svých 24 sezon v extralize strávil 19 v Litvínově a drží ofenzivní klubové rekordy i dílčí extraligové. Hrál také za Slavii a České Budějovice.

Lukeš v domácí nejvyšší soutěži působil výhradně v litvínovském dresu a za 16 ročníků v extralize si připsal v 847 duelech 626 bodů za 255 gólů a 371 přihrávek. Jeho nejslavnějším zápasem bylo rozhodující sedmé finále extraligy v roce 2015 v Třinci, v kterém při výhře 2:0 vstřelil obě branky.