Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zdolali ve 13. kole extraligy doma Vítkovice 1:0 a po sérii čtyř porážek naplno bodovali podruhé za sebou. Jedinou branku utkání vstřelil ve 32. minutě ve vlastním oslabení Viktor Hübl, brankář Jaroslav Janus udržel poprvé v sezoně čisté konto. Ostravané prohráli pátý z posledních šesti duelů.

Domácí, kteří nastoupili už s uzdraveným útočníkem Jurajem Mikúšem, dostali už po 80 vteřinách možnost hrát přesilovou hru pro Květoňově faulu. Největší šanci při ní měl Hanzl, který zakončoval z levého kruhu. V osmé minutě musel Bartošák likvidovat Hüblův pokus.

Vzápětí se poté, co Ščotka zlomil při střele hokejku, dostali hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale bek Romančík vystihl Tyborovu přihrávku. Potom se dostal před Bartošáka Hübl, ale vítkovický gólman jeho blafák do forhendu kryl pravým betonem.

Po Šidlíkově chybě si poradil i s Gerhátovou střelou a ve 13. minutě mu po Sörvikově ráně pomohla levá tyč. Další šanci domácích nevyužil ani Jurčík. V 17. minutě fauloval Sörvik unikajícího Stránského, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Po blafáku do bekhendu trefil levou tyč.

Při sérii vyloučení na přelomu první a druhé třetiny, kdy měli dvě zkrácené početní výhody domácí a jednu hosté, se bezbrankový stav neměnil. Ve 24. minutě v přečíslení dvou na jednoho Hanzlovi nevyšla bekhendová přihrávka na Trávníčka.

Při Hüblově trestu se natlačil před Januse Tybor, ale nestihl průnik zakončit. Při Hanzlově pobytu na trestné lavici odolali domácí při tlaku Ostravanů a sami v oslabení udeřili. Lukeš vybojoval na pravé straně u mantinelu v útočném pásmu puk a našel Hübla, který střelou na lapačku překonal Bartošáka. Před druhou pauzou mohl ještě zvýšit Mikúš.

Ve 45. minutě mohl vyrovnat Tybor, ale sám před Janusem neuspěl. Při Baránkově vyloučení neměl přesnou mušku ani Květoň a litvínovský gólman i při dalších pokusech Vítkovických držel čistý štít. V 52. minutě měl možnost Lukeš, ale na vítkovického gólmana nevyzrál.

Za dvě minuty Dej sice svou střelu propasíroval mezi Janusovými betony, ale Mikúš dokázal puk odvrátit z brankoviště. V další šanci Vítkovic neuspěl Tybor. Stav se nezměnil ani při závěrečné power play Ostravanů.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Bylo to vyrovnané utkání. My jsme chtěli navázat na náš velmi dobrý výkon ze zápasu na Spartě. Podařilo se nám dát jeden gól a poctivou prací jsme přestáli závěrečný tlak Vítkovic, kdy měly spoustu šancí a pološancí. Je to pro nás strašně důležité vítězství, protože jsme si zase ukázali, že pokud tým pracuje pohromadě a plní všechny úkoly, tak uspěje. Samozřejmě chyby se ve hře nějaké projevují, ale celkový výkon podpořený výbornou prací toho našeho chlapíka v bráně (Januse) vyústil ve strašně cenné tři body."

Jakub Petr (Vítkovice): "V prvních dvou třetinách nebylo vidět, kdo byl lepší. Každý chvíli tahal pilu. Ve třetí jsme otěže utkání převzali do svých rukou, ono to samozřejmě souviselo s vývojem skóre. Litvínov vedl a začal hrát trošku defenzívněji. Když nedáte gól, tak nemůžete pomýšlet na úspěch. Tým všechno splnit takticky, i mladí hráči v naší sestavě přispěli k tomu výkonu, ale neproměněných šancí tam bylo spousta. I v minulém zápase, kdy jsme Liberci dali šest gólů a spousta lidí si to užívala, tak za mě jsme měli dát deset a více gólů. Dneska se to potvrdilo. Šance si vytváříme a speciálně ve třetí třetině to byly gólovky, které když nedáme, tak nemůžeme uspět."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 32. V. Hübl (F. Lukeš). Rozhodčí: Hodek, Hradil - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5011.

Litvínov: Janus - Hunkes, Suchánek, Sörvik, Baránek, Romančík, Ščotka, od 41. navíc Strejček - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - Válek, J. Mikúš, Řehoř - Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, T. Černý - Schleiss, Lev, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Baláž, Pytlík, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.