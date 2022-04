Hubáčková: O kotlíkové dotace budou moci žádat domácnosti s nižšími příjmy

Praha - O takzvané kotlíkové dotace budou moci v novém dotačním kole žádat domácnosti s nižšími příjmy. Peníze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu mohou získat žadatelé s příjmem do 14.242 korun na osobu měsíčně. Dorovnat se může 95 procent nákladů až do 130.000 korun u kotle na biomasu a až do 180.000 korun u tepelného čerpadla. Dotační program dnes na tiskové konferenci představili ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na dotace se nyní vyčlenilo 5,5 miliardy korun.

"Kotlíkovými dotacemi v letošním roce míříme především do nízkopříjmových domácností z hlediska ochrany ovzduší a energetické nezávislosti," uvedla Hubáčková.

O podporu budou lidé moci požádat kraje, a to až do konce srpna. Výzvu k podávání žádostí zatím vyhlásil Plzeňský kraj. Ostatní kraje by se měly přidat v květnu či červnu.

Dotace má pokrýt 95 procent nákladů, ale nejvýš do 130.000 korun u pořízení kotle na biomasu a do 180.000 korun u tepelného čerpadla. Pokud si lidé objednali výměnu kotle do konce dubna, nebo už nový kondenzační kotel mají, mohou získat podporu do 100.000 korun. Pokud podle ministryně lidé o dotaci na kotel požádali a nyní se rozhodnou pro jiný zdroj, může se žádost ještě upravit.

S plánem na dotace pro domácnosti s příjmem do 14.242 korun přišlo ministerstvo životního prostředí už v minulém volebním období pod vedení Richarda Brabce (ANO). Loni kraje zjišťovaly, zda by byl o tuto podporu zájem. Letos se program spouští.

Podle Jurečky úřady práce začnou cíleně oslovovat lidi, kteří pobírají podporu na bydlení a mají doma kotel. Rozesílat jim budou e-maily. V pobočkách úřadů budou i reklamní stojany. Kampaň na podporu kotlíkových dotací by se měla objevit v televizi a rádiu.