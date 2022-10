Hubáčková dneškem končí na MŽP, od úterý je pověřen vedením Jurečka

Praha - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) s dnešním dnem skončí ve vládě Petra Fialy (ODS). Prezident Miloš Zeman minulý týden přijal její demisi s účinností k 1. listopadu a současně pověřil vicepremiéra a ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) vedením úřadu. Jurečka by měl podle představ lidovců i premiéra vést ministerstvo dočasně, než se vyjasní situace kolem kandidáta na ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Hubáčková oznámila úmysl rezignovat ze zdravotních důvodů na začátku měsíce, lidovci rovnou informovali, že ji ve vládě nahradí stranický místopředseda Hladík. Jeho schůzku s prezidentem, která byla v plánu 13. října a obvykle předchází jmenování ministrů, však Hrad zrušil z technických důvodů.

O týden později požádali o odklad Hladíkovy schůzky se Zemanem lidovci kvůli policejním razii související s korupční kauzou okolo udělování bytů v Brně. Policisté mimo jiné zasahovali i v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde končil jako náměstek primátorky. Hladík v kauze není obviněný. KDU-ČSL mu později vyjádřila podporu a na jeho nominaci trvá.

Jurečka by měl ministerstvo vést dočasně, než se vysvětlí Hladíkovo zapojení do kauzy. Zeman podle premiéra řešení považuje za správné, Fiala pak pověření Jurečky řízením ministerstva v řádu týdnů pokládá za únosné. Není podle něj z objektivních zdravotních důvodů možné, aby ve funkci pokračovala Hubáčková, i když by to považoval za nejsnazší řešení.

Hubáčková krátce po oznámení rezignace hodnotila svůj necelý rok ve funkci jako velmi hektický. Zmínila covidovou pandemii a její dopady, vyjednávání dohody s Polskem ohledně dolu Turów či dění kolem Ukrajiny. Kvůli energetické krizi podle ní bylo nutné přebudovat dotační programy pro obce či průmysl a zjednodušit administrativu.

Jurečka si od úterý dočasně vyzkouší vedení i posledního ze tří resortů, které náleží lidovcům ve Fialově vládě. Loni při jmenování kabinetu zbrzdil nástup ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) jeho pozitivní test na covid-19, Jurečka za něj proto vedle vedení svého ministerstva práce zaskakoval od poloviny prosince do začátku ledna.

Kromě pozdního nástupu Nekuly jde o druhou ministerskou změnu v nynější vládě pětikoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Od prosincového jmenování původní sestavu dosud opustil jen ministr školství Petr Gazdík (STAN), který rezignoval ke konci června kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Nahradil ho právník Vladimír Balaš (STAN).

