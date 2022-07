Hubáčková: ČR může po válce Ukrajině pomoci např. s obnovou zásob pitné vody

Praha - Česko by po válce mohlo Ukrajině pomoci s obnovou zásobování pitnou vodou, řešením kvality vod či s dekontaminací půd. Na tiskové konferenci po dnešním prvním dni zasedání ministrů životního prostředí zemí EU v Praze to řekla ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Členové vlád jednotlivých států podle ní dnes přispěli do diskuse tím, co mohou nabídnout už během konfliktu s Ruskem a jak se mohou zapojit po válce při likvidaci škod, obnově ekosystémů a biodiverzity. Jednání se zúčastnil i ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec.

Zapojit se do mapování environmentálních škod jsou kromě členských států podle Hubáčkové připraveny i Evropská agentura pro životní prostředí nebo jednotlivé výzkumné ústavy a organizace. "Naše Akademie věd prováděla před covidem šetření a mapování starých ekologických zátěží, takže nejen že máme prostředky, jak to dělat a zpracovat, ale dokonce máme i praktickou zkušenost," poznamenala.

Debata se následně vedla o obnově ekosystémů po konci války. Za českou stranu Hubáčková zmínila, že je možné pomoci s obnovou zásobování pitnou vodou, s řešením kvality vod či dekontaminací půd. Své možnosti nabídly i další státy, některé podle ministryně hovořily o penězích, kterými by se mohly podílet na konkrétních projektech dohodnutých s Ukrajinou.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina je kandidátem vstupu do EU, bude se chtít přizpůsobit evropské legislativě i v životním prostředí, uvedla Hubáčková. Členské státy EU jsou podle ní připraveny pomoci Ukrajině s tvorbou legislativy, například s ukotvením závazků plynoucích ze Zelené dohody pro Evropu.

Hubáčková se Strilcem dnes také podepsali memorandum, které má pomoci s ochranou životního prostředí na Ukrajině. Podle Hubáčkové bylo memorandum připraveno a odsouhlaseno ještě před počátkem války. Podpis byl naplánován na únor, což znemožnila ruská agrese na Ukrajině.

Ministryně už ráno uvedla, že obsah memoranda je o výměně informací v oblasti životního prostředí i pomoci odborných institucí. Česko by po válce podle Hubáčkové mohlo na Ukrajinu vyslat například zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského nebo České geologické služby.

Strilec dnes ráno novinářům řekl, že bude trvat desítky let, než se ukrajinská příroda po ruské invazi vrátí do své původní podoby. Ukrajina už podle něj analyzuje škody a připravuje plán obnovy, který začne realizovat po válce. Strilec mimo jiné uvedl, že více než 20 procent tamních národních parků je okupováno a útoky na ropná skladiště vedou k obrovskému znečištění ovzduší. Ministr hovořil také o problémech s pitnou vodou, které jsou i na západě země, kam dočasně přesídlila část Ukrajinců z východu.

Zasedání unijních ministrů bude pokračovat ve čtvrtek, budou mimo jiné debatovat o postoji EU pro listopadovou konferenci OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě.