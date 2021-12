Hubáčková chce řešit obnovitelné zdroje, pitnou vodu či Bečvu

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, která úřad převzala po Richardu Brabcovi, 18. prosince 2021 v Praze.

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, která úřad převzala po Richardu Brabcovi, 18. prosince 2021 v Praze. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Nová ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se chce ve funkci zaměřit na otázky spojené s klimatickou změnou, ochranu pitné vody, zavádění obnovitelných zdrojů energie a omezení uhlí, evropský Green Deal či dořešení havárie na Bečvě. Řekla to dnes novinářům poté, co ji do úřadu uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Dodala, že chce navázat užší spolupráci s ministerstvy zemědělství, průmyslu a obchodu či dopravy.

Ministryně řekla, že za nejdůležitější považuje řešení klimatické otázky a nutné změny v energetice, zemědělství či průmyslu. V tom podle ní bude nezbytně nutná spolupráce s jinými resorty. "Spolupráce, doufám, přinese to, že budeme umět dobře a rychle čerpat finanční prostředky, abychom se s tím brzy vyrovnali," řekla.

Důležitost ministerstva životního prostředí zdůraznil premiér Fiala. Dodal, že Hubáčková je pro něj dobrou kandidátkou s ohledem na její zkušenosti v regionální i celostátní politice a odbornou praxi. Zmínil také, že jde o jediný resort, ze kterého odchází dosavadní ministr Richard Brabec (ANO) po osmi letech ve funkci. Končícímu ministru podle svých slov poděkoval za jeho služby.

Hubáčková dále uvedla, že za jeden ze svých prvních úkolů považuje dořešení havárie na řece Bečvě. "Musíme nastolit taková opatření, aby k podobným případům vůbec nedocházelo," sdělila. Dodala, že jejím celoživotním profesním cílem a snahou je ochrana pitné vody, kterou chce prosadit i do ústavy.

Důležitým tématem pro resort budou podle ministryně otázky spojené s Evropskou unií, ať už půjde o nastávající předsednictví České republiky v Radě EU nebo diskutovaná evropská dohoda Green Deal. V té souvislosti dodala, že chce podpořit fotovoltaiku na střechách rodinných domů, aby domácnosti nebyly závislé jen na dodavatelích energií. V souvislosti s energetikou také řekla , že chce co nejdříve zavést opatření k postupnému omezení a zastavení těžby uhlí. O termínu, kdy by měla být zcela zastavena, se podle ní ve vládě ještě bude jednat. Uhelná komise doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Předchozí vláda ANO a ČSSD termín neschvalovala, doporučení komise vzala jen na vědomí.

Hubáčková v 90. letech působila jako úřednice okresního úřadu v Hodoníně a od roku 2000 stála v čele odboru životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje. Mezi lety 2014 a 2018 byla starostkou obce Ratíškovice, nyní je tam radní. Od roku 2016 je senátorkou za obvod Hodonín a od loňského roku zastupitelkou Jihomoravského kraje. Po vstupu do vlády podle svého dřívějšího vyjádření skončí jako zastupitelka Ratíškovic i Jihomoravského kraje, ale senátorkou zůstane.