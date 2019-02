Wellington - Čínská firma Huawei na Novém Zélandu využívá v reklamě místní popularity ragby v naději, že tím zmírní negativní postoj tohoto státu vůči používání své technologie. Novozélandská vláda, která z bezpečnostních důvodů odmítla pustit Huawei ke stavbě mobilní sítě páté generace (5G), však tvrdí, že kampaň nebude mít vliv na její rozhodování.

Reklama se objevila ve dvou předních denících a také na billboardech. Píše se v ní: "5G bez Huawei je jako ragby bez Nového Zélandu". Tato země patří k několika státům, které kvůli "značným rizikům pro národní bezpečnost" zakázaly užití technologie Huawei při budování plánované 5G sítě. Strach má zejména z toho, že firma může předávat citlivá telekomunikační data čínské vládě. Čínský gigant patří v odvětví 5G sítí ke světové špičce, uplatnění jejích produktů však ztěžuje negativní postoj vlád řady zemí.

Firma tyto obavy považuje za "nepodložené" a tvrdí, že její vyloučení z budování sítě poškodí spotřebitele. Ke zlepšení pověsti mezi lidmi na Novém Zélandu se chce proto dopracovat cestou inzerátů a billboardů. "Pro Novozélanďany je nepřijatelné být v ragby druhý nebo třetí nejlepší, neměli by se smířit ani s tím, když se jedná o 5G síť," uvedla firma.

Inzerce přichází v době už tak napjatých vztahů mezi malou ostrovní zemí a jeho největším obchodním partnerem Čínou. Nový Zéland vyjádřil obavu z rostoucího vlivu nejlidnatější země světa v jižní části Tichého oceánu. Ačkoliv novozélandská premiérka Jacinda Ardernová od konce minulého roku chce navštívit Peking, čínská strana ji dosud nenabídla žádný konkrétní termín. Čína se také rozhodla odložit zahájení velké kampaně, která měla na Nový Zéland přilákat čínské turisty.

Novozélandská vláda uvedla, že pokus firmy Huawei zahrát na city místních obyvatel prostřednictvím místního nejpopulárnějšího sportu nebude mít na její rozhodování vliv. "Mohou štěkat jak chtějí, ale my musíme učinit rozhodnutí v zájmu novozélandské národní bezpečnosti. To je jediná věc, na jejímž základě se budeme rozhodovat," řekl ministr spravedlnosti Andrew Little, který dohlíží na činnost novozélandských zpravodajských služeb.