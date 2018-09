Praha - Kniha Pane Bůh, tady Anna, kterou napsal britský spisovatel Fynn, zaujala hudebnici Anetu Langerovou a herečku Barboru Hrzánovou natolik, že z ní vytvořily audioknihu. První čtení příběhu dívky Anny, která od nemilujících rodičů utekla z domova, se uskutečnilo na jejich společné cestě, když zjistily, že každá má ve svém batohu, aniž se dopředu domlouvaly, stejnou knihu. Uvedly to dnes v rozhovoru pro ČTK.

Autor, vlastním jménem Sydney George Hopkins, který v příběhu jako literární postava Fynn pětiletou dívku našel, si s ní vypráví o životě, o přírodních vědách a dalších zajímavostech bytí a víry. Anna má překvapující schopnost klást životně důležité otázky a odpovídat na ně.

"Poselství knihy je v Anně samotné, v tom, jak o věcech uvažuje a mluví a jak díky tomu otevírá oči lidem, kteří ten příběh sledují. Je to o smyslu života, smyslu víry. Já v té knize vidím obrovskou naději, může ukázat nový pohled na svět a na život jako takový," uvedla Langerová.

"Anna tam, kde dospělejší lidé vidí chaos, zmatek nebo tmu, svým pohledem tmavé kouty prosvětluje a z chaosu dokáže udělat uklidňující řád. Najednou vidíme věci, jak jsme je ještě neviděli," dodala Hrzánová.

Křest audioknihy Pane Bůh, tady Anna za účasti Hrzánové a Langerové se uskuteční 20. září v prodejně Supraphon Musicpoint na pražském Jungmannově náměstí. "Na křest se moc těšíme, protože vlastně budeme s Bárou poprvé společně na pódiu a budeme vytvářet energii, kterou já znám s kapelou a Bára se svými hereckými kolegy. Co nejčistším způsobem se pokusíme přenést to, co jsme si z příběhu vzaly," sdělila Langerová.

Audiokniha vzniklá v režii Hany Kofránkové, namluvená Hrzánovou a doplněná hudbou Langerové, se dočká 7. října i jevištního čtení v pražském Divadle Viola. "Původně to mělo být jenom čtení z knížky, ale nějak se nám to rozrostlo do dvouhodinového pořadu, se kterým bychom rády vyrazily i po ostatních městech. Bude záležet na tom, zda se podaří získat autorská práva," podotkla Hrzánová.

Roku 1994 Hrzánová získala Cenu Alfreda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon v Čechovově Rackovi, dvakrát byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Cenu Thálie získala v roce 2003 za roli Helenky Součkové v inscenaci Ireny Douskové Hrdý Budžes. Vyhrála anketu Českého rozhlasu Neviditelný herec 2008. Za CD s audio podobou knihy Hrdý Budžes získala v roce 2007 Zlatou desku Supraphonu, později vyšla i pokračování tohoto bestselleru Oněgin byl Rusák a Darda.

První vítězka soutěže Česko hledá SuperStar Langerová vydala debutové album Spousta andělů v roce 2004 a prodalo se ho přes 100.000 kusů. Za nahrávku Na Radosti získala v roce 2015 čtyři sošky Anděla od Akademie populární hudby. Loni ve filmu režisérky Marty Novákové 8 hlav šílenství ztvárnila hlavní roli ruské básnířky Anny Barkovové, uvězněné v gulagu.