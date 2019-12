Hrubec: Věřil jsem, že to Rusům v nájezdech vrátíme, ale bohužel

Moskva - Hokejové déj? vu prožil v dnešním utkání s Ruskem brankář Šimon Hrubec. Po více než půlroce dostal prostor v brance národního mužstva, opět se tak stalo v souboji s Ruskem, znovu došlo na nájezdy a i tentokrát po jejich skončení jásal soupeř. Sborná měla po zisku bronzu na mistrovství světa v Bratislavě navrch i tentokrát před svými fanoušky při utkání Channel One Cupu v Moskvě. Jen místo 3:2 vyhrála 4:3.

"Nebudu lhát - napadlo mě to. Říkal jsem si, že je to zase tady. Jdu zase na Rusáky a zase jdu proti nim i na nájezdy. Jen jsem si pomyslel, že by bylo fajn jim to vrátit, i když to samozřejmě nemá takovou váhu jako zápas o bronz na mistrovství světa. Porazit Rusko je ale vždy super. No nic, škoda... Dostal jsem gól a žádný jsme nedali, to je celé," řekl Hrubec v rozhovoru s novináři.

Prožil celkově zvláštní zápas, ale nejhorší chvilky si odbyl hned během první třetiny. "Ta byla paradoxně nejtěžší, protože Rusové tam měli všeho všudy možná tři střely. Nic na mě nešlo a dostali jsme z toho dva góly. Tak jsem si říkal, že horší už to snad ani být nemůže. Ve druhé třetině na nás vlétli, tam už jsem měl nějakou práci, byly tam nějaké zákroky, po nichž jsme se cítil dobře. A dostal jsem se do toho. Říkal jsem si, že už jsem v zápase. A věděl, že už by to mělo být dobré," přiblížil Hrubec.

Zdálo se, že Rusy dost vykolejil gól na 1:2 hned zkraje druhé třetiny, kdy probudil Čechy Lukáš Sedlák. "Je to možný, že si po první třetině mysleli, jak je hotovo a že si můžou začít hrát. A oni si hráli. Bylo tam několik přečíslení, ale hráli to až do kuchyně," všiml si Hrubec.

Rusové opravdu hodně kombinovali, mnohdy se zdálo, že i v ideální pozici k zakončení zvolili místo střely ještě přihrávku.

"Pro brankáře je to pak vždy trochu těžší, protože oni jsou ve střelecké pozici a nabízí se na střelu, že bude pálit a pokusí se dát gól, ale oni ještě někoho hledají a zase se snaží vylepšit tu pozici. Je potřeba být o něco déle na nohách, vydržet a počítat s tím, že přijde navíc ještě jedna nahrávka. Rusové poskládali z Kontinentální ligy teď opravdu to nejsilnější, co mohli. A já jsem rád, že jsme proti nim udělali bod. Myslím, že to je úctyhodný výkon," pochvaloval si Hrubec.

Ocenil, jak dobře se dívalo na hru týmu, který měl před sebou. "To bylo skvělý. Sice jsme prohrávali, ale bylo super, že jsme nesložili zbraně. Možná by na nás už nikdo nevsadil, že se ještě vrátíme do zápasu, ale my jsme ve druhé třetině hráli opravdu dobře. I když to bylo nahoru dolů a šance měli i Rusové. Myslím, že v první třetině jsme byli i lepší, ale dostali jsme ty dva góly. Ve druhé třetině myslím, že byli o něco lepší zase Rusové, ale dva góly jsme dali my. Ta remíza v základní době byla asi férová," konstatoval Hrubec.

Líbilo se mu, že se hráči nepoložili. "Myslím, že to je hlavně o charakteru. Nikdo nesložil zbraně, v kabině nebyla cítit žádná hořkost nebo podráždění. Žádný chmurný myšlenky na to, že prohráváme 0:2, vůbec nic takového. Prostě se šlo do druhé třetiny s tím, že horší už to být asi nemůže. Popasovali jsme se s tím perfektně. Tým má sebevědomí a já musím říct, že jsem z toho velmi mile překvapený, jakou máme partu, jak držíme při sobě. A myslím, že ten tým je i psychicky silný. Je parádní i to, že jsme zatím pokaždé v sezoně bodovali," řekl Hrubec.