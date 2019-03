Ostrava - Ze série, která byla médii titulována jako souboj gólmanů, vyšel vítězně třinecký brankář Šimon Hrubec. Jeho Oceláři přehráli ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy v moravskoslezském derby Vítkovice 4:0 na zápasy, když rozhodující krok k postupu dnes udělali výhrou 5:2 na ostravském ledě.

Bartošák versus Hrubec, to byl hlavní podtitul čtvrtfinálové série regionálních rivalů. Nečekaně hladce v ní řečí čísel triumfoval třinecký Hrubec, který ve čtyřech utkáních pustil jen pět gólů.

"Kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak se tomu budeme smát. Derby je specifické, nemá favorita. Jsem moc rád, že doma jsme vyhráli ty dva zápasy a pak hned ten první tady, což bylo asi zlomové dostat se do vedení tři nula," mínil Hrubec v rozhovoru s novináři.

Jako bitvu s vítkovickým Bartošákem ale sérii nevnímal. "O Patrikovi se ví dlouhodobě, že je vynikající brankář, ale snažil jsem se od souboje Hrubec versus Bartošák oprostit. Naopak jsem se na to nedíval, jak chytá, snažil jsem se to přehlížet, i když některé zákroky přehlédnout nešlo. Pěkný souboj, jsem rád, že vyšel lépe pro nás," prohlásil Hrubec.

Třinec se ve čtvrtém utkání nedal vyvést z míry ani rychlým vedoucím gólem Vítkovic, které poprvé v sérii vedly díky trefě Stránského. "Dneska jsme prohrávali a nic to s námi neudělalo. Já jsem naopak viděl, jak nás ten obdržený gól ještě více nakopl. Najednou tam napadaly tři góly, a i když to trochu zdramatizovali, po čtvrtém gólu jsem věděl, že je po zápase. Ale Vítkovice hrály skvěle a bojovaly. Nebyla to lehká série, jak by se mohlo zdát podle výsledku," tvrdil Hrubec.

Třinec v úvodu play off ukázal velkou sílu v propracované organizaci hry. Vítkovice nedokázaly najít účinný recept na průchod středním pásmem. "To střední pásmo bylo z naší strany něco neskutečného, furt jezdili do plných. Muselo to pro ně být hrozně frustrující. Nedostali se do moc akcí, co se týče založení útoku," řekl Hrubec, jehož spoluhráči navíc výborně zvládali přesilové hry. "Musím to zaťukat, že se nám opravdu dařily přesilovky. To je obrovská zbraň, bez nich se v play off hrát nedá. To jsou momenty, kdy se to láme."

Hrubce těší, že Oceláři ušetřili síly na semifinále. "To je úplně něco neskutečného. Musíme toho využít a výborně si odpočinout, protože ať chcete, nebo ne, tak každý zápas navíc je v další sérii cítit. Víme to sami z loňska, kdy jsme šli do semifinále po sedmizápasové bitvě s Pardubicemi. Pak po šesti utkáních do finále a najednou máte o sedm zápasů víc než soupeř a to je už cítit. Měli bychom toho využít, že máme tou výhrou 4:0 tu možnost odpočívat," dodal Hrubec.