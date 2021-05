Hrubec se po pauze necítil ještě ideálně, ale poprvé si užil výhru doma

Praha - Šimon Hrubec se postavil do branky poprvé od 28. dubna, kdy vychytal Omsku triumf v Gagarinově poháru, a pomohl 19 úspěšnými zákroky k vítězství českých hokejisté na Českých hrách nad Švédskem 3:2 v prodloužení. Byl rád, že tým dokázal otočit duel, v kterém byl podle devětadvacetiletého rodáka z Vimperku lepší.

"Myslím si, že papírově jsme byli určitě silnější a i opticky. Hráli jsme líp, měli jsme pár šancí a je to škoda, protože jsme mohli vyhrát v základní hrací době. Ale výhra se bere a předvedli jsme dobrý výkon," řekl Hrubec v on-line rozhovoru s novináři po utkání.

Omsku pomohl k triumfu dvěma čistými konty za sebou proti CSKA Moskva a po oslavách se připojil k reprezentaci před týdnem. První duel po pauze podle něj nebyl snadný.

"Musím říct, že jsem myslel, že se budu cítit líp. Trénoval jsem těžce, ale zápas nikdy nevynahradí trénink. Potřeboval jsem tenhle, abych se zase zatáhnul. Druhá a třetí třetina už byly lepší, ale dva týdny bez zápasu byly cítit vždycky. Věřím tomu, že to bude lepší," podotkl Hrubec.

Přestože má rád větší střeleckou aktivitu soupeře, dnes mu menší počet střel nevadil. "Myslím, že to bylo tak akorát na to, jak jsem se cítil," smál se Hrubec. "Když je permanence větší, je to lepší. Ale nejlepší je taková zlatá střední cesta, je rozdíl dvacet střel a dvacet gólovek. Dnešní zápas byl o tom ošoupat dres, jak to vždycky říkám. Za ty dva týdny člověk trošku zarezne, pak bych se měl cítit i fyzicky lépe."

Vůbec poprvé se v 11. utkání v reprezentaci představil na domácím ledě. "I se hrálo před českými fanoušky. Škoda, že nemohl být plný zimák, ale i tak přišlo hodně diváků a bylo to fajn je vidět a slyšet. Bylo to příjemné. Já jsem se hrozně moc těšil. Už mi hokej chyběl," pochvaloval si duel v O2 areně.

Proti Švédům měli podle Hrubce silnější kádr čeští hokejisté, ale nechce předjímat,m jak to bude v základní skupině na světovém šampionátu v Rize. "Mistrovství světa bude úplně jiný turnaj než České hry. Uvidíme, s čím přijdou Švédi. Určitě mají ve hře ještě nějaké hokejisty, kteří možná přijedou. Kolikrát stačí jeden dva hráči, kteří úplně změní nastavení a chod týmu. Nedělal bych závěry, v jaké jsou sestavě teď," dodal Hrubec.