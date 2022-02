Peking - Jednou z klíčových postav úterního zápasu předkola play off olympijského turnaje v Pekingu mezi českými hokejisty a Švýcarskem bude brankář Šimon Hrubec. Třicetiletý gólman odchytal všechna dosavadní tři utkání národního týmu na hrách a trenér Filip Pešán na něj spoléhá i nyní. Hrubec věří, že si v úterý nebude v Pekingu naposledy zavazovat brusle.

"Jak mám rád takové zápasy? Snažím se nepřipouštět si to. Jediný moment, kdy o tom zapřemýšlím, je při zavazování bruslí. Řeknu si, že sedmých zápasů mám za sebou hodně. Vždycky si říkám, že buď pokračuju dál, nebo si ty brusle zavazuje naposled," řekl Hrubec novinářům.

Utkání ve vyřazovací části mistrovství světa nebo na olympijských hrách přirovnává k rozhodujícím sedmým duelům play off. "Vyhraješ, jdeš dál. Prohraješ a končíš," podotkl gólman ruského Omsku.

Český tým se Švýcarskem hrál již ve skupině a zvítězil 2:1 po samostatných nájezdech. Podle Hrubce to ale nebude mít v úterý vliv. "Nemyslím si, že to bude hrát roli. Bude to úplně jiné. Bude to svázanější. Bude tam na obou stranách strach udělat chybu, ze začátku se bude hrát víc na jistotu," předpokládá rodák z Vimperka.

Z nadcházejícího soupeře má respekt. "Dlouhodobě hrají výborný hokej. Mají tady nejlepší sestavu, jakou mohli poskládat. Doba, kdy byli Švýcaři podceňovaní, je dávno pryč. Patří k top týmům, ke kterým se musí přistupovat s velkým respektem," řekl Hrubec.

Extraligový šampion v dresu Třince, který v minulé sezoně pomohl Avangardu k triumfu v play off KHL, v minulém zápase proti Rusku dostal pět branek a dobře věděl, že nepodal ideální výkon. "Kolik gólů šlo chytit? Myslím, že tři," přiznal Hrubec. "Samozřejmě, že jsem si to vyčítal. Je to ale rychlý turnaj. Probral jsem to s trenérem gólmanů, ale já už hned po gólech vím, co jsem měl udělat jinak. Trenér mi řekne to samé, co už jsem věděl vteřinu po gólu," uvedl.

Trenér Pešán podle svých slov ani na chvilku o jeho kvalitách nezapochyboval. I po zápase zopakoval, že jej považuje za vítězného brankáře. "Já to nečtu. Když se nedaří, nečtu to, aby mě to nezkopávalo. Když se daří, nečtu to taky, aby mě to zase nestouplo do hlavy. Vůbec nečtu noviny, vypínám instagram. Nedostávám se k informacím. Udělám si svoji bublinu, ve které chytám a nechci se nechat ovlivňovat vnějšími vlivy," řekl Hrubec.