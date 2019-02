Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté po reprezentační přestávce prohráli doma oba zápasy s celkovým skóre 3:10. Po Liberci uspěl ve Werk aréně i Hradec Králové, který připravil Ocelářům po výsledku 5:1 nejvyšší porážku sezony.

Třinecká obrana přitom patřila ještě před oběma zápasy k nejpevnějším v extralize, méně inkasovala v té době jen Plzeň. "Celou sezonu jsme hráli na jeden dva obdržené góly, ale měli jsme v několika zápasech i štěstí. To nás teď trochu opustilo. V minulých dvou utkáních jsme dostali nejméně pět nešťastných gólů," uvedl brankář Šimon Hrubec, který nastoupil v minulém týdnu na reprezentační akci proti Švédům (5:2) a Rusům (1:3).

V obou extraligových zápasech ho obrana nechala na holičkách, když v předbrankovém prostoru neuhlídala volné protihráče. Liberec dal z těchto míst čtyři góly, Hradec se odsud prosadil třikrát.

"Už jsme to probírali i po minulém zápase. Když se bavíme, že to děláme špatně, a přesto to zopakujeme, tak to není dobré. Musíme si na to dát pozor a ty hráče pokrýt," podotkl Hrubec, který si jednotlivé góly vyhodnocuje s trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem. "Probíráme, co jsme mohl udělat jinak, co se dalo udělat jinak, co příště udělat jinak," vysvětlil.

Třinec postrádá od 24. ledna zraněného kapitána Lukáše Krajíčka, bez něhož už ve dvou ze čtyř utkání před reprezentační přestávkou inkasoval pět gólů i od Mladé Boleslavi a Olomouce.

"Je to bek, který má klid na hokejce. Vymyslí, jak se jednoduše dostat z pásma, když se bráníme. Krajda chybí, co si budeme povídat. Ale jsou tady další kvalitní beci. Nesmíme se vymlouvat na to, že tady není," řekl Hrubec.

Oceláři se v této fázi sezony hodně nadřou i na góly, i proto trenér Václav Varaďa před zápasem s Hradcem Králové zamíchal se složením všech útočných formací. "Snažíme se kombinovat, moc si s pukem hrajeme. Trápíme se. Když se střelecký nedaří, tak je důležité, abychom puky z jakékoli pozice nahazovali na branku a chodili si pro dorážky. Nepadají z nich hezké góly, ale na to se nehraje," podotkl Hrubec.

S takovým přístupem šli Oceláři už do třetí třetiny zápasu s Hradcem Králové a budou v něm pokračovat i v neděli, kdy přivítají obhájce titulu Kometu Brno. "Musíme to zabetonovat a hrát jednoduše. Jak u nás v pásmu musíme házet všechno ven, tak po přechodu do útočného pásma zase všechno posílat na bránu. Kdovíjaké kombinace nám teď ve stavu, v jakém jsme, nebudou fungovat," uzavřel třinecký brankář.