Hrubec: Nuly si vážím, ale důležitý bude další zápas proti Rusku

Praha - Hokejový brankář Šimon Hrubec se bezchybným výkonem podepsal pod výhru reprezentace v generálce na mistrovství světa proti Rusku. Devětadvacetiletý gólman si proti sborné připsal 34 úspěšných zákroků, v jedenáctém startu v národním týmu udržel premiérové čisté konto a Češi vyhráli 4:0. Domácí reprezentace tak podeváté v historii vyhrála České hry, aktuálně čtvrtý turnaj seriálu Euro Hockey Tour.

"Samozřejmě, že je lepší v posledním zápase před mistrovstvím vyhrát než prohrát, ale v důsledku to nehraje roli. První zápas na mistrovství, který nás čeká (proti Rusku) bude úplně něco jiného," řekl Hrubec České televizi. "Budeme to muset hodit za hlavu a nemyslet si, že když jsme je teď porazili větším gólovým rozdílem, tak že to samé nás bude čekat v pátek," zdůraznil gólman ruského Omsku, který dovedl Avangard k triumfu v Gagarinově poháru.

Nepřeceňoval ani premiérovou nulu. "Nemyslel jsem na ni, nikdy na ni nemyslím. Nevyplácí se mi to. Jen se vždy koukám, kdo jede, jaká bude další střela," uvedl Hrubec, jenž v play off KHL udržel čisté konto hned pětkrát. Dvakrát ve finále proti CSKA Moskva. "Vážím si toho, ale je to už za mnou a teď už mě zajímá další zápas proti Rusku, který bude hodně důležitý," řekl extraligový šampion v dresu Třince v roce 2019.

Bezprostředně po utkání si ani nebyl jistý, že je to jeho první čisté konto v národním týmu. "Přetahovali jsme se s (trenérem) Filipem Pešánem o puk a říkal jsem mu, že pokud je to druhá nula, tak si ho může nechat. Je ale první, takže si ho nechávám. Tyhle puky sbírám," usmíval se Hrubec.

Klíčovou pasáží dnešního utkání byla druhá třetina, kterou sice Češi vyhráli 2:0, ale Hrubec musel čelit 19 střelám soupeře. "Sice jsme dali dva góly, ale oni hráli hokej, který jsem od nich očekával od začátku. Myslel jsem si, že na nás v první třetině vlítnou, ale oni to udělali ve druhé. Bylo ale super, že i přesto, že měli obrovský tlak, tak jsme dali dva góly. To bylo asi zlomové," řekl Hrubec v on-line rozhovoru novinářům.

Odchovanec Vimperka odchytal na Českých hrách druhý zápas, ve čtvrtek se podílel na výhře nad Švédskem a po utkání přiznal, že se na ledě necítil moc dobře. "Už to bylo lepší. Byl to ale těžký zápas, takže teď je těžké říct, jak se člověk cítí fyzicky. Určitá únava tam je, ale máme tři dny nucené volno, tak určitě všichni zregenerujeme," poukázal Hrubec na karanténu, která všechny hokejisty čeká po příletu do Lotyšska.

Hrubec o čisté konto v závěru málem přišel, v 59. minutě Rusové dostali puk do branky. Střele od modré čáry ale předcházel kontakt Jegora Jakovleva s českým brankářem, po němž Hrubec skončil na ledě. Rozhodčí ale kapitána sborné vyloučili a na jejich verdiktu nic nezměnila ani takzvaná trenérská výzva Rusů.

"Hodně chytám na vrcholu brankoviště a ani nevím, jestli už jsem nebyl trochu před brankovištěm. Pak už by to nebyl faul, protože tam nejsem hájený. Pak jsem se ale na chodbě bavil s rozhodčími a oni řekli, že to bylo evidentní. Já jsem ten záběr ani neviděl," řekl Hrubec. "I kdyby to ale byl gól, v zápase to nic neřeší," doplnil.