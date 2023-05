Hrubec: Mám radost, že jsme vyrovnali, ale chtěli jsme urvat tři body

Riga - Porci 35 střel čelil v utkání proti domácímu Lotyšsku brankář hokejové reprezentace Šimon Hrubec. Ani on nezabránil historické prohře - čtyřikrát inkasoval, přičemž na poslední obdržený gól v prodloužení už neměl národní tým šanci odpovědět. Zkušený gólman v rozhovoru s novináři řekl, že ho potěšilo alespoň vyrovnání z hole Michala Kempného v závěru základní doby.

Lotyši v touze uzmout na třetí pokus první body na šampionátu předvedli výborný výkon. Čechy přestříleli a sehráli s obhájci bronzu vyrovnanou partii.

"Nevím, fakt nevím," odvětil Hrubec na otázku, v čem byli Lotyši lepší. "Teď se mi to hrozně těžce hodnotí, prohra v prodloužení... Já mám hroznou radost, že jsme vyrovnali. Při hře tři na tři pak měly šance oba týmy, ale oni byli šťastnější," řekl gólman Curychu.

Zdůraznil, že zisk pouze jediného bodu nebyl výsledkem podcenění soupeře. "Lotyši hráli doma, hnali je fanoušci, oni museli. Ale my jsme ten zápas nepodcenili. Chtěli jsme urvat tři body a vyhrát. Ne vždycky se to však podaří. Zda je to komplikace pro vývoj skupiny? To si netroufám tvrdit," konstatoval Hrubec.

Hned v první třetině čelil 13 střelám. "Lepší je ale být takhle v tempu, než když na vás nic nejde a najednou čelíte úniku. To pak není ideální," podotkl Hrubec. Po zápase netušil, zda mohl některému ze čtyř inkasovaných gólů zabránit. "Jedna teč, u jednoho gólu jsem neviděl.To si všechno probereme až s trenérem. Teď v tuto chvíli nevím," řekl Hrubec.

V úvodním souboji se Slováky si dal vlastní gól, čeští hokejisté ale zápas vyhráli 3:2. Těšit ho mohlo, že dostal od trenérů znovu důvěru.

"Jsem za to rád, ale říkal jsem, že půjdu do turnaje s jakoukoliv pozicí. Když mi dají zápas, půjdu ho chytat. Když ne, nebudu uražený. Ale každý z nás tří chce chytat co nejvíc zápasů. Důvěry si vážím," uvedl Hrubec, jenž dostal přednost před Markem Langhamerem a Karlem Vejmelkou.

