Hrubec: Jsou zápasy, kdy vám to tam napadá, to je úděl brankářů

Riga - Hokejový brankář Šimon Hrubec dovedl v KHL Omsk k zisku Gagarinova poháru dvěma čistými konty na závěr finálové série s CSKA Moskva, další nulu předvedl v generálce na mistrovství světa na Českých hrách v Praze proti Rusku, ale vstup do turnaje v Rize neprožívá v roli jedničky podle představ. Za pět třetin duelů s Ruskem (3:4) a se Švýcarskem (2:5) inkasoval sedm branek a na poslední dějství sobotního utkání jej vystřídal Roman Will.

"Oba zápasy jsem se cítil dobře, ale jsou zápasy, kdy vám to tam napadá. To je úděl brankářů. Můžete odchytat dobrý zápas a prohrajete, na druhou stranu třeba tým odehraje skvělý zápas a brankář mu svým průměrným výkonem nepomůže. Já jsem se cítil dobře a to je prostě hokej," řekl Hrubec v on-line rozhovoru s novináři.

Za dva zápasy v Rize dostal tolik branek, kolik předtím za celkem šest utkání - čtyři v dresu Omsku a dvě v národním týmu. "Nevím, jaký to byl gólman, co říkal, že všechno se dá chytit. Zase další trenér mi řekl, že všechno se dá pustit. Po bitvě je každý generál," nechtěl Hrubec spekulovat nad tím, které střely mohl pokrýt.

"Když ty góly dostanete, tak už pak víte, co by se dalo udělat jinak. Nebo je to třeba tak smolná situace, že i když paradoxně všichni udělají všechno dobře, tak se to odrazí od nějaké hokejky a gól tam stejně padne. Jsou i situace, kdy jste někde pozdě a puk si vás najde a trefí vás. Byl to smolný zápas v tomhle," vrátil se k utkání se Švýcarskem.

Mrzí ho vstup do turnaje, ale doufá, že se vývoj otočí. "Samozřejmě jsme si přáli, abychom po dvou zápasech měli šest bodů, ale los byl pro nás hodně těžký. Určitě by bylo lepší začínat třeba s nějakými v uvozovkách slabšími soupeři, i když si myslím, že na tomto mistrovství světa nejsou slabí soupeři, když vidím soupisky," prohlásil Hrubec.

Švýcarsko s celkem čtyřmi posilami z NHL řadí mezi špičku. "To je přesně to, co jsem avizoval hned po Českých hrách, že když soupeřům na mistrovství světa přijdou dva tři hráči z NHL, tak to může změnit celkový dojem toho mužstva. A myslím, že jsem v tom měl pravdu," navázal devětadvacetiletý rodák z Vimperku.

Tým kouče Filipa Pešána ve finální přípravě na šampionát vyhrál všech sedm zápasů a Hrubcovi se těžko hodnotilo, co se v Rize oproti předchozím výkonům změnilo. "Napadá mě asi jediná věc. V Praze jsme se tlačili do brány, stáli jsme před ní a měli jsme takový větší důraz. Musíme to změnit do dalších zápasů," prohlásil Hrubec.

V zápase proti Rusku ztratili Češi duel 19 sekund před koncem, ale podle bývalého gólmana Českých Budějovic, Třince či Kunlunu byla sborná v utkání výrazně lepší. "Když dostanete takhle před koncem gól, tak se vždycky říká, už se mělo bodovat, ale zápas proti Rusům se nám nepovedl. Kdybychom se bavili o tom, že to bude 2:6, tak se vůbec nebudeme bavit o nějakém gólu 19 vteřin před koncem," řekl Hrubec.

"Samozřejmě, že když máte šanci sahat po bodech a vezmou vám to v posledních vteřinách, tak to bolí. Je to blízko a jakmile vám někdo vezme něco, co máte na dosah, tak o to je to těžší," doplnil gólman, který už chytal i na minulém mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019.

S trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem pracují společně s Willem a trojkou Petrem Kváčou na zlepšování a studovali i sobotní čtyři inkasované branky v oslabení. "Máme na to mítinky, rozebíráme celé zápasy a jednotlivé situace. Rozebíráme to i s trenérem na oslabení, abychom věděli, kdo, co a jak má hrát, abychom si pořádně ještě ujasnili pokyny, které tam máme," dodal Hrubec.